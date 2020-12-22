湯文亮：誰不可以鬧林鄭？

老友可能不明白，在中國歷代王朝，中央政府並不喜歡一個受人民擁戴的地方官，只是要一個執行中央指令的地方官。鬧林鄭，不但不會令到中央政府要佢落台，反而令她的地位更為穩固。其實，董建華都是因為被香港非建制人士日鬧夜鬧而落台，董伯伯落台之後，連反對派都覺得做錯，他們曾公開指摘中央政府要董建華下台，而他們鬧董建華只是鬧，有些反對派根本不是真的要董下台。

港人鬧特首 慣性動作

中央政府明白，有部分香港人鬧特首只是慣性動作，與他的表現無關，而事實上真的要林鄭下台，不如不時公開讚揚她的表現，尤其是做得最差的政績，例如房屋供應，樓價高企這個問題，讚揚林鄭能夠控制樓價，令全港業主都受惠，明日大嶼只不過是向中央政府交差的計劃而已，我相信中央政府知道之後，一定不會畀林鄭連任。

鬧林鄭都要講身分，有一些人是只可以鬧林鄭，反對派當然可以鬧，仲可以狠狠的鬧，否則就不能夠叫做反對派，最多叫溫和反對派，建制派一樣可以鬧，不過在政治上的議題，政府施政的大方向不能鬧，否則就政治不正確。

有一些人，因為在建制陣營內鬱鬱不得志而轉投反對派，那些人一定會大鬧特鬧，不過冇人會理會，一個食碗底反碗面的人又點會有人理。

轉投陣營政客 不能鬧政府

有一些人，雖然人數不多，是由反對派投向建制派，他們真的不可以鬧林鄭，否則就會被人話製造「朱序效應」，擾亂林鄭施政，意思是連他這一個由反對轉投建制的人都睇唔過眼，林鄭一定做得很差。

至於誰是朱序，就是那個在襄陽被俘投降前秦苻堅的將軍。淝水之戰時，當謝家軍要求苻堅軍隊後撤，以便謝家軍渡淝水決戰，當苻堅軍後撤時，朱序在後部大叫秦兵已敗，結果，謝安謝玄就贏了淝水之戰。所以，轉投陣營的人真的不可以鬧政府。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]