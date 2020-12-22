周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》

根據報道，這單位是在1984年2月，吳興記報社老闆吳中興買入，今年4月，吳中興去世，在今年10月底，其太太以2200萬元出售，新買家是優騰電子科技，不足兩個月便摸貨賣出，帳面賺800萬元或36%。

我在本年4月7日，收到信息，說吳老闆在昨晨9：00，因為心血管閉塞，導致心臟病發內出血，去世了。發此信息的是他視如子侄的Billo，也是吳興記的總經理。曾經何時，我搞過出版業，和吳中興、Billo算是相熟，吳的一口湖北話，誰也聽不明白，難得居然可以在香港打出一番事業，也算是難能可貴。

發行玉郎漫畫雜誌盛極一時

在以前，樂古道的吳興記門前，擺滿大量報刊，近年出版業不景，吳老闆把辦公室一樓打造成「老夫子專賣店」，只要是老夫子的授權商品，幾乎都在店中展售。也許因為這個原因，傳媒報道他的身分《老夫子》出版人。

實際上，《老夫子》雖然暢銷，但出版密度不強，吳老闆最賺錢的產品，應該是發行玉郎機構的漫畫和雜誌，那時候玉郎機構的氣勢之強，今日的人絕對想不到。要知道，吳興記的主要業務，是發行，而非出版。

至於他的第一桶金，相信是來自1970年代，出版台灣小說，皆因當時香港和台灣的版權不通，台灣人出版港版書，香港人出版台版書，都是一本萬利的好生意。

[周顯 投資二三事]