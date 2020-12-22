經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升

【明報專訊】恒指昨日跌191點，收報26,306點，成交金額1438億元。美國兩黨達成刺激方案協議，美股期貨變動不大，但之後受英國新冠肺炎病毒變種，市場擔憂歐洲疫情而向下。新能源強勢，整固多時的比亞迪（1211）向上突破，短線仍可逆市再升。

變種病毒已在英國、北歐部分地區出現，在人口流動下，預料德法意等歐洲大陸國家亦無可避免會遇到。全球多國都暫停英國航班，市傳英國亦快將宣布更大範圍封鎖。由於全球股市近期累積升幅驚人，股市多借勢向下，旅遊、航空、餐飲等股份大跌。現在重點是疫苗是否對變種後的病毒的有效，若無法對抗變種後的病毒，則全球股市炒作了兩個月的主題一下子亦同樣無效。

英病毒變種 歐元英鎊受衝擊

短期直接的影響是歐元和英鎊下跌，美元回升，金價和比特幣遇沽壓，油價因擔心經濟再度關閉也下跌。股市在假期前夕出現恐慌拋售，德法股市跌逾3％，執筆時美股期貨跌近2％。現在未有疫苗無效的證據，短期震盪宜視作整固而非轉勢。退一步看，若真的無效，則全球央行又要再加碼印鈔，支援民眾日常生活，及為政府天量財赤提供融資。貨幣更不值錢，遙距工作、軟件等科技股又成為「香悖悖」，結果又是低吸的機會。

說回港股，撇開恒指來看，市場強勢板塊眾多，光伏、汽車、半新股、物管等股份都不斷炒上。中央經濟工作會議提出，要做好碳達峰、碳中和工作。中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。光伏玻璃雙雄信義光能（0968）和福萊特（6865）均升達13％，保利協鑫（3800）一度大跌逾10%，之後回穩。

全球在未來10年都力爭碳中和，歐盟目標是2050年達成，而2030年則要減少50％至55％；中國現定出積極目標，拜登上台後，也會積極推動新能源發展。問題是新能源企業現時規模仍有限，千億市值已屬巨無霸級別，在資金源源不絕流入，股價動力和估值都會很誇張，這也是今年的寫照。要留意，中央經濟工作會議中，可供炒作的板塊主要就是新能源和半導體。當A股資金全火力集中炒作少數板塊，可想而知結果會如何。以估值來看，光伏玻璃可能已處合理水平，但昨日的買盤依然如狼似虎，全日由頭升到尾。若短線高位回調或整固，依然是低吸的機會。

至於保利協鑫回調，則可能與高瓴入股對手、光伏龍頭隆基有關。協鑫的炒作主題是低成本的顆粒硅生產新技術，現時仍只佔市場低單位數字，一旦獲市場、客戶證明質優高效成本低，屆時大規模增產搶佔市場，隨時可複制隆基4年升10倍的軌迹。現在高瓴斥巨資入股隆基，意味更看好隆基的傳統生產方法和市佔率，而非協鑫的新技術。

協鑫沽盤龐大 或大戶獲利信號

筆者不清楚光伏生產技術的優劣，但協鑫昨日初段的沽盤非常龐大，這往往是大戶獲利的信號，而此前比亞迪（1211）也在首次200元得而復失時出現，此後再度試頂也未能成功，進入了長達個半月的整固期，到昨日才再度破頂。筆者估協鑫短線仍有整固需要，但新能源現在被受追捧，除非其新技術被證偽，否則整固過後仍會再展升浪。

光伏玻璃已連升多日，短期值博率是一個問號，新能源領域中，既有質素也受到追捧的會是比亞迪（1211）。如此文所述，比亞迪已整固了長達個半月，已消化了很多獲利盤，昨日收市價再創新高，即使外圍市况大跌，但短期依然有機會再一步走高。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經絡曹德明：明年負資產不會急升
經絡曹德明：明年負資產不會急升
英疫情惡化 匯控跌4%
英疫情惡化 匯控跌4%
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
證監發牌程序明年全面電子化
證監發牌程序明年全面電子化
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成