張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升

變種病毒已在英國、北歐部分地區出現，在人口流動下，預料德法意等歐洲大陸國家亦無可避免會遇到。全球多國都暫停英國航班，市傳英國亦快將宣布更大範圍封鎖。由於全球股市近期累積升幅驚人，股市多借勢向下，旅遊、航空、餐飲等股份大跌。現在重點是疫苗是否對變種後的病毒的有效，若無法對抗變種後的病毒，則全球股市炒作了兩個月的主題一下子亦同樣無效。

英病毒變種 歐元英鎊受衝擊

短期直接的影響是歐元和英鎊下跌，美元回升，金價和比特幣遇沽壓，油價因擔心經濟再度關閉也下跌。股市在假期前夕出現恐慌拋售，德法股市跌逾3％，執筆時美股期貨跌近2％。現在未有疫苗無效的證據，短期震盪宜視作整固而非轉勢。退一步看，若真的無效，則全球央行又要再加碼印鈔，支援民眾日常生活，及為政府天量財赤提供融資。貨幣更不值錢，遙距工作、軟件等科技股又成為「香悖悖」，結果又是低吸的機會。

說回港股，撇開恒指來看，市場強勢板塊眾多，光伏、汽車、半新股、物管等股份都不斷炒上。中央經濟工作會議提出，要做好碳達峰、碳中和工作。中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。光伏玻璃雙雄信義光能（0968）和福萊特（6865）均升達13％，保利協鑫（3800）一度大跌逾10%，之後回穩。

全球在未來10年都力爭碳中和，歐盟目標是2050年達成，而2030年則要減少50％至55％；中國現定出積極目標，拜登上台後，也會積極推動新能源發展。問題是新能源企業現時規模仍有限，千億市值已屬巨無霸級別，在資金源源不絕流入，股價動力和估值都會很誇張，這也是今年的寫照。要留意，中央經濟工作會議中，可供炒作的板塊主要就是新能源和半導體。當A股資金全火力集中炒作少數板塊，可想而知結果會如何。以估值來看，光伏玻璃可能已處合理水平，但昨日的買盤依然如狼似虎，全日由頭升到尾。若短線高位回調或整固，依然是低吸的機會。

至於保利協鑫回調，則可能與高瓴入股對手、光伏龍頭隆基有關。協鑫的炒作主題是低成本的顆粒硅生產新技術，現時仍只佔市場低單位數字，一旦獲市場、客戶證明質優高效成本低，屆時大規模增產搶佔市場，隨時可複制隆基4年升10倍的軌迹。現在高瓴斥巨資入股隆基，意味更看好隆基的傳統生產方法和市佔率，而非協鑫的新技術。

協鑫沽盤龐大 或大戶獲利信號

筆者不清楚光伏生產技術的優劣，但協鑫昨日初段的沽盤非常龐大，這往往是大戶獲利的信號，而此前比亞迪（1211）也在首次200元得而復失時出現，此後再度試頂也未能成功，進入了長達個半月的整固期，到昨日才再度破頂。筆者估協鑫短線仍有整固需要，但新能源現在被受追捧，除非其新技術被證偽，否則整固過後仍會再展升浪。

光伏玻璃已連升多日，短期值博率是一個問號，新能源領域中，既有質素也受到追捧的會是比亞迪（1211）。如此文所述，比亞迪已整固了長達個半月，已消化了很多獲利盤，昨日收市價再創新高，即使外圍市况大跌，但短期依然有機會再一步走高。

[張兆聰 還看今朝]