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經濟
2020年12月22日星期二
技術取勝
投資策略
聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經絡曹德明：明年負資產不會急升
英疫情惡化 匯控跌4%
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
證監發牌程序明年全面電子化
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
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【明報專訊】港交所終升破400元大關（圖）
太航上升動力增強（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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