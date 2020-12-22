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薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌

【明報專訊】正當美國政府加碼制裁時，中國大陸最大的晶圓代工生產商中芯國際（0981）爆出高層不和、瀕臨決裂的新聞，令美國的對華鷹派政客笑翻天。事緣中芯國際董事會在遲遲未知會執行董事兼聯席CEO梁孟松的情形下，暗中邀請蔣尚義回朝擔任執行董事、副董事長兼戰略委員會成員，不但薪酬比梁孟松高出幾近一倍，甚至要梁孟松直接向他匯報，引發後者極度不滿，憤而在董事會會議中發表辭職聲明。

觀乎這次事件的起因，除了涉及兩名當事人的夙怨、爭權及技術研發路線之爭外，中芯國際董事會的處理手法，亦令人費解。翻看往績，梁孟松和蔣尚義在台積電期間都帶領過很多代晶片製程技術的研發，兩人都可說是「技術大神」級的人才。雖然蔣尚義曾是梁孟松的直屬上司，但梁孟松跳槽到三星後，成功協助三星後來居上，由28nm製程直接升級至14nm製程，比當時台積電的16nm製程還略勝一籌，從台積電手中搶走部分蘋果A9處理器的訂單。梁孟松「技術狂人」的稱號絕非浪得虛名。若撇除論資排輩，應該視兩人為半斤八両。

然而，蔣尚義畢竟早已處於半退休狀態（在台積電後期已兩度退休）。他在2016年12月至2019年6月期間擔任中芯國際的獨立非執行董事，不過是一種閒職，無參與日常營運。之後，他跳槽到武漢宏芯當董事、總經理兼首席執行官。眾所周知，武漢宏芯去年底高調舉行首部ASML光刻機入廠儀式之後沒多久，那部光刻機還沒有開動過，就已經抵押給銀行。到今年6月，即已爆出整個項目爛尾的新聞。反觀梁孟松，自2017年10月加盟中芯國際以來，這3年餘的確是講得出、做得到，除了將製程技術由28nm升級至14nm之外，7nm製程技術的研發亦已接近成功，明年4月可以開始風險量產。

由於中芯國際被美國阻撓，無法取得早在2018年5月便已經向ASML訂購的極紫外（EUV）光刻機，梁孟松只能使用波長長得多的深紫外（DUV）光刻機，透過多次曝光技術來開發7nm製程技術，開發困難特別大。

梁孟松失勢 或因技術路線之爭

若將兩人近3年的戰績對比，就難免會覺得中芯國際的新任命令人費解。一個在公司內埋頭苦幹，技術研發做出成績，協助公司營業額和盈利顯著增長；另一個出去搞其他項目，短時間即失敗爛尾，反而衣錦還鄉回來空降出任高薪厚職，還要管制前者。試問多少人會覺得這是合情合理的安排？從人力資源管理的角度來說，就更加是大忌。

有說梁孟松失勢，其中一個主因是技術路線之爭。因為梁孟松一直主張開發更精密的製程技術，但在美國制裁、無法獲得EUV光刻機的情形下，透過多次曝光技術來間接實現7nm製程技術已經是極限。而且，多次曝光也會令良率和產量下降、生產成本相對上升。

蔣尚義則主張發展先進封裝技術和「小晶片」技術。易方資本投資總監王華估計，蔣的想法是將一枚高性能晶片（如處理器）分拆成幾枚「小晶片」來製造，然後再透過封裝技術，將幾枚「小晶片」合併成為一枚晶片。因為現時的處理器已經動輒有8個內核，晶體管合共以億計，其電路非常龐大和複雜。就算有精密製程的光刻機，其良率多少也會有些影響。

蔣尚義主張「小晶片」路線風險不小

若將一枚處理器按其不同功能或不同時脈的部分分拆成幾枚「小晶片」來製造，例如將4個高時脈內核、2個中時脈內核、2個低時脈內核分拆成3枚「小晶片」來製造，便相對容易一點（因其晶體管數目較少），良率相對較高，也可以使用不太精密的製程技術來造。但是，這種路線也有很多先決條件和限制。首先，是晶圓代工廠要成功說服晶片設計公司改變其產品設計。第二，「小晶片」之間的數據輸入輸出速度要極高，高到完全察不覺到那枚晶片其實被分拆成幾枚「小晶片」來運作。第三，若採用平面封裝技術，這樣由幾枚「小晶片」合併而成的晶片的面積會增大，在智能手機和手提電腦等大部分產品都不適合。若要令晶片的面積不增大，就需要採用立體封裝技術，後者的難度相當高。

總括來說，蔣尚義主張發展的先進封裝技術和「小晶片」技術，或確實是繞開光刻機限制的一種方式。但這種路線的困難和風險不見得比多次曝光技術為低，所需時間也絕對不短，比較像是中長期的方案，遠水不能夠救近火。

相反，梁孟松主張的多次曝光來間接提高製程精密度路線，雖然可能令良率低一點，但既毋須客戶修改晶片設計，亦已經接近上馬。既然如此，為什麼不可以兩條路線並行，兩人各自帶領一個研發團隊作良性競爭？

從蔣尚義的任期只有一年來看，亦是相當奇怪的。究竟中芯國際的董事會是天真地以為，他主張的先進封裝技術和「小晶片」技術可以在一年內研究成功，抑或也沒有很大信心，只是抱着即管一試的心態？

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕多次曝光技術 小晶片 蔣尚義 梁孟松 中芯國際 科技觀潮

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