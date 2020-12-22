經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破

【明報專訊】恒指雖然已增加到52隻成分股，而且除騰訊（0700）之外加入更多新經濟股如阿里（9988）、美團（3690）。但由於舊經濟股特別係內銀、內險、地產、資源類股份佔比重仍然多達七成，新冠疫苗如能成功量產及讓多數市民接種，將會對2020年嚴重超賣的舊經濟股有利。不過短線仍懼怕有副作用、以及英國出現變種病毒影響投資者情緒，12月期指在26,800點阻力巨大，現時評估12月結算高於26,828點，即11月結算價的機會已經不大，但跌穿25,720點，即11月期指加倉之後拉升的價位機會也不大，畢竟在內地疫情最壞的時間已經過去，2021年中國經濟拉動全球增長概率很高，加上預期美匯持續貶值，現時已回到2018年初水平貿易戰之前的水平，期指樂觀也可見到29,000至30,000點之間。另外，中國通縮壓力不大，上半年仍有空間推較寬鬆貨幣政策，反而要小心下半年由銅、鐵、媒的原材料持續漲價，抵消企業盈利而引致股價出現波動。

12月活躍期權最新交易區是25,800至26,850點，1月期權交易區則比較闊，維持在25,200至27,800點。估計12月結算之後會有一波單邊走勢，可能是再試一試25,800點之後再拉高。期權策略可在接近26,100點或12月結算日使用長馬鞍，即同時Long Call及Long Put 26,000點，博結算之後出現超過600點的升幅或跌幅，就可以拆倉套利。

明年買股3策略

2021年股票投資可有三個策略：

策略一，每次回調繼續買入新經濟股如阿里、騰訊、京東。由於中國內循環政策仍會繼續，以電子商貿及內需拉動經濟的力度在2021年不會減弱。以100日平均線或12月支持位作買入價或Short Put接貨價位，預期仍有25%以上升幅，即騰訊是550至680元、阿里是240至300元，京東是300至380元。

策略二，美中貿易戰雖然未必立刻停止，但候任總統拜登已表明希望回到世貿多邊貿易談判組織，也表明美國將於明年的1月20日他上任總統時重新返回巴黎協議。萬洲（0288）豬肉進口、敏實（0425）汽車零件出口、及中國清潔能源ETF（2809）可留意。

策略三，超賣的舊經濟股、有穩定盈利及4厘以上股息的或會出現價值復修。中電（0002）看80元、新地（0016）看120元、中移動（0941）及中海外（0688）等待1月10日後美國公司個人的投資禁令生效之後，如不再下跌就可分注趁低吸納，中移動看58元、中海外看22元。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經絡曹德明：明年負資產不會急升
經絡曹德明：明年負資產不會急升
英疫情惡化 匯控跌4%
英疫情惡化 匯控跌4%
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
證監發牌程序明年全面電子化
證監發牌程序明年全面電子化
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成