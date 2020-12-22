金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破

12月活躍期權最新交易區是25,800至26,850點，1月期權交易區則比較闊，維持在25,200至27,800點。估計12月結算之後會有一波單邊走勢，可能是再試一試25,800點之後再拉高。期權策略可在接近26,100點或12月結算日使用長馬鞍，即同時Long Call及Long Put 26,000點，博結算之後出現超過600點的升幅或跌幅，就可以拆倉套利。

明年買股3策略

2021年股票投資可有三個策略：

策略一，每次回調繼續買入新經濟股如阿里、騰訊、京東。由於中國內循環政策仍會繼續，以電子商貿及內需拉動經濟的力度在2021年不會減弱。以100日平均線或12月支持位作買入價或Short Put接貨價位，預期仍有25%以上升幅，即騰訊是550至680元、阿里是240至300元，京東是300至380元。

策略二，美中貿易戰雖然未必立刻停止，但候任總統拜登已表明希望回到世貿多邊貿易談判組織，也表明美國將於明年的1月20日他上任總統時重新返回巴黎協議。萬洲（0288）豬肉進口、敏實（0425）汽車零件出口、及中國清潔能源ETF（2809）可留意。

策略三，超賣的舊經濟股、有穩定盈利及4厘以上股息的或會出現價值復修。中電（0002）看80元、新地（0016）看120元、中移動（0941）及中海外（0688）等待1月10日後美國公司個人的投資禁令生效之後，如不再下跌就可分注趁低吸納，中移動看58元、中海外看22元。

[金曹 期權制勝]