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岑智勇：奧園健康新收購具協同效應

【明報專訊】聯儲局發布2020年第二輪銀行壓力測試結果顯示，發現銀行的損失雖然較之前一次測試更嚴重，但所有銀行仍高於最低資本要求，因此聯儲局將放寬對銀行資本支付的限制，但在3月前不能提高派息，上限是2020年第二季派息水平；並容許銀行在明年首季回購股票。受消息影響，匯控（0005）及渣打（2888）分別跌4.01%及4.47%，是拖低指數的原因之一。

然而，在港交所（0388）、藥明生物 （2269）及小米（1810）破頂的支持下，不但令指數跌幅收窄，在午後更一度倒升。不過，恒指走勢在A股收市後走弱，跌幅增加，全日波幅 224點。恒指收報26,306.68點，跌191.92點或0.72%，成交金額 1438.84億元。國指收報10,401.83點，跌81.51點或0.78%。

恒指呈2連陰，收市水平失守10 SMA，最低跌至26,274.65點，是12月16日以來低位。MACD快慢線負差距增加，走勢轉弱。全日上升股份788隻，下跌954隻，整體市况略弱。

恒指MACD技術走勢轉弱

恒指公司早前公布，納入京東健康（6618）為恒生綜合大型股指數、國企指數及恒生科技指數，符合相關指數的快速納入規則要求，並於12月21日收市後被納入，翌日生效。京東健康收報166元，升12.24%，成交金額 78.51億元，是全日最大成交股份。

Tesla被納入標普500指數，權重佔1.69%，是成分股中權重第五大，並是美股市值第六大企業。受消息帶動，影子股比亞迪（1211）收報 206.6元，升11.68%，成交金額 44.1億元，是全日第四大成交股份。

奧園健康（3662）的主要業務為在中國從事物業管理服務及商業運營服務。集團早前以人民幣8700萬元收購在北京市、內蒙古自治區及黑龍江省提供供物業管理服務的公司，該公司在截至2019年底的營業額為人民幣7605.5萬元，除稅後溢淨額人民幣1550.8萬元。在截至2020年9月底，該公司的未經審核綜合資產淨值約為人民幣4970.7萬元。集團指收購可擴大其物業管理服務組合，並創造策略性協同效應，提升集團之持續盈利能力，從而提高股東回報。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報5.3元，市盈率19.94倍，周息率1.849厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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