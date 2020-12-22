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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：東風長汽各具催化劑

【明報專訊】早在3月大市仍然低迷的時候，中國商務部已經公布8方面穩定汽車消費的政策措施：（一）促進汽車限購向引導使用政策轉變；（二）支援購置使用新能源汽車；（三）全面取消二手車限遷政策；（四）鼓勵實施汽車以舊換新；（五）推動農村車輛消費升級；（六）加快更新城市公共領域用車；（七）推動取消皮卡進城的限制；（八）加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設。

內地推穩消費措施 車市V形反彈

到7月再下發《關於開展新能源汽車下鄉活動的通知》，新能源汽車下鄉活動由車企自行讓利優惠，針對新能源汽車下鄉車型，共有24家車企的61款車型參與。

隨着政策落地， 2020年中國車市呈現V形反彈，內地汽車銷量數據大為提升，乘聯會公布，11月新能源乘用車批發銷量18.0萬輛，同比增長128.6%，環比10月增長24.8%。商務部亦公布全國新車銷量連續7個月實現雙位數增長，其中新能源汽車銷量20萬輛，按年增長1.1倍。環顧香港上市的內地車企，筆者認為長城汽車（2333）、東風（0489）短線最具爆發力。由於汽車下鄉政策，補貼車款以低價為主，長城車款最能受惠，11月長城銷售增長好過大市，H6 SUV車型銷售達5.5萬輛，按年升32%；長城電動車「歐拉」銷售創歷史高至1.16萬輛，按年升4.15倍。

東風在H股上市15年後，準備在A股科創版上市，並在12月11日創業板上市委員會2020年審議會議順利過會，擬公開發行不超過9.57億股，擬募資210億元，將打破由今年上市的金龍魚創下的139億元的募資紀錄，成為創業板史上最大IPO。投資者可參考同業吉利（0175）在9月28日上交所發布科創板上市委審議結果，同意吉利汽車科創板首發上市後至今升幅已達50%。另外年中，中芯國際（0981）同樣回A上市，股價短期倍升的走勢，所以東風短線具有破頂爆發條件。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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