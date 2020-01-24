疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點

Tesla納標指 早段股價跌5%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）昨正式躋身標普500指數成分股，其股價在上周五收市升至695美元創新高後，昨早段跌約5%。特斯拉的預測市盈率為186倍，也是加入標普500指數的最昂貴公司之一。但它對標普500指數的影響卻比許多人預期小。標普道瓊斯指數公司指出，標普500指數2021年的市盈率，只會由22.3升至22.6。瑞銀策略師Stuart Kaiser的報告亦表示，若特斯拉全年都被納入標普500指數，該指數的引伸波幅平均只會提高0.12點。

馬斯克轉挺比特幣：我的安全詞

比特幣近期屢創新高，周日突破2.4萬美元大關後，昨晚在2.3萬美元左右徘徊。特斯拉創辦人馬斯克周日發推文稱：「比特幣是我的安全詞。」這反映他對比特幣的觀點已經逆轉。今年1月，他曾發推文表示，比特幣「不是我的安全詞」。

美國商業軟件設計公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor則向馬斯克發推文稱，若將Tesla的資產負債表從美元轉成比特幣，可為股東帶來千億美元的價值，若其他標普500指數公司也跟隨此做法，將可為股東創造1萬億美元的價值。馬斯克似乎對此感到興趣，發推文追問：「如此巨額交易是否可行。」

（綜合報道）

[國際金融]