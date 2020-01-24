經濟
國際金融

疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點

【明報專訊】英國出現更具傳染性的變種新冠病毒，恐導致疫情在全球進一步蔓延。英國為此收緊防疫措施，但嚴峻的疫情令英國與歐盟的貿易談判更形複雜，刺激市場的避險情緒。美股三大指數早段下滑，道指午夜前曾最多跌逾400點，標普500指數及納指跌逾1%，蘋果、facebook及Netflix均跌逾2%。反映市場恐慌情緒的VIX指數，昨晚升32%至28.63。歐洲股市普遍下跌，泛歐Stoxx 600指數昨晚跌約3%，銀行股板塊領跌。英鎊對美元最多跌2.5％，低見1.3188，美匯指重上90水平。美元向上，金價輕微回落。病毒變種也令市場憂慮到經濟復蘇前景及原油需求，國際油價在連升7周後昨晚跌逾3%。

Tesla納標指 早段股價跌5%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）昨正式躋身標普500指數成分股，其股價在上周五收市升至695美元創新高後，昨早段跌約5%。特斯拉的預測市盈率為186倍，也是加入標普500指數的最昂貴公司之一。但它對標普500指數的影響卻比許多人預期小。標普道瓊斯指數公司指出，標普500指數2021年的市盈率，只會由22.3升至22.6。瑞銀策略師Stuart Kaiser的報告亦表示，若特斯拉全年都被納入標普500指數，該指數的引伸波幅平均只會提高0.12點。

馬斯克轉挺比特幣：我的安全詞

比特幣近期屢創新高，周日突破2.4萬美元大關後，昨晚在2.3萬美元左右徘徊。特斯拉創辦人馬斯克周日發推文稱：「比特幣是我的安全詞。」這反映他對比特幣的觀點已經逆轉。今年1月，他曾發推文表示，比特幣「不是我的安全詞」。

美國商業軟件設計公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor則向馬斯克發推文稱，若將Tesla的資產負債表從美元轉成比特幣，可為股東帶來千億美元的價值，若其他標普500指數公司也跟隨此做法，將可為股東創造1萬億美元的價值。馬斯克似乎對此感到興趣，發推文追問：「如此巨額交易是否可行。」

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經絡曹德明：明年負資產不會急升
經絡曹德明：明年負資產不會急升
英疫情惡化 匯控跌4%
英疫情惡化 匯控跌4%
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
證監發牌程序明年全面電子化
證監發牌程序明年全面電子化
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成