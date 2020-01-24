彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億

負責軟銀集團旗下願景基金（Vision Fund）營運的「SoftBank Investment Advisers」，會同時負責該SPAC的營運。這SPAC將結合願景基金在科創領域的投資專長及軟銀對股票交易的重視。軟銀此前從未透過SPAC融資。據悉，軟銀也計劃再成立兩家SPAC，用於處理國際收購業務。願景基金主管Rajeev Misra早在10月便向彭博透露，軟銀有意成立SPAC。根據高盛的數據，SPAC今年迄今已籌集730億美元的資金，按年增長462%，集資規模超越傳統IPO。自7月以來，每天都有超過一家SPAC進行IPO，僅過去一周就有18家SPAC透過IPO上市。

洛歇馬丁343億購火箭引擎製造商

此外，美國軍工巨頭洛歇馬丁（Lockheed Martin）宣布，同意收購美國火箭發動機製造商Aerojet Rocketdyne，包括債務和淨現金在內，交易價值達44億美元（約343億港元）。

（綜合報道）

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