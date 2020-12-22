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Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試

【明報專訊】美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的潛在勁敵可能即將登場。台灣《經濟日報》引述供應鏈方的消息，指蘋果公司首款電動車Apple Car有望提前發布。供應鏈方面透露，蘋果近期向和大、貿聯-KY、和勤、富田等台灣汽車零件廠提出備貨要求，將相關業者列入首波供應鏈。參照iPhone備貨時由零件開始催貨的慣例，預計Apple Car最快在明年次季開始生產零件，並在明年9月發布，較原先規劃提早至少兩年。該報的消息稱，因應Apple Car的備貨需求，和大、貿聯等廠商的訂單爆滿。

供應鏈大廠的高層透露，隨着訂單出貨、組裝完成，Apple Car首款原型車已有數十輛在美國加州秘密做路面測試。事實上，蘋果早於2017年已獲加州車管局（DMV）的許可，可測試自動駕駛汽車，當年已有人目睹蘋果在凌志（Lexus）的運動型多用途車（SUV）裝上蘋果專利的LiDAR（激光雷達）障礙物檢測系統。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤及許多消息人士此前曾透露，Apple Car將在2023至25年發布。

郭明錤之前料最快2023年發布

科技媒體MacRumors稱，台灣供應鏈方指Apple Car提早發布的消息令人懷疑，尤其是疫情可能影響到新產品推出。本月早前，台灣《電子時報》（DIGITIMES）報道，蘋果正與汽車電子零件供應商初步談判，而這反映蘋果的汽車項目仍處於初步階段。《電子時報》又稱，蘋果的晶片合作伙伴台積電正與蘋果合作開發自動駕駛晶片。這意味Apple Car尚未就緒。

多年來，外界對於蘋果的汽車計劃有很多不同的描述。到底蘋果研究的是一部完整的汽車，抑或只是研發用於汽車的人工智能系統及自動駕駛技術？蘋果從未對外證實。據彭博社報道，蘋果的人工智能負責人賈南德里亞（John Giannandrea）最近接管了汽車項目。

台《經濟日報》報錯產品有前科

MacRumors稱，汽車製造商通常會提前幾年發布新車，因此Apple Car有可能是明年下半年對外展示產品，但並非發布。MacRumors表示，台灣《經濟日報》以往披露的蘋果公司傳聞，時真時假。例如它在第二代iPhone SE推出前一年，就準確預告蘋果在2020年3月發布一款「改版的iPhone 8」。此外，它又準確預告蘋果會推出11吋的iPad Pro。不過該報錯誤預報蘋果計劃在2020年的全球開發者大會（WWDC）發布一款全新的高端遊戲電腦，AirPods Pro也沒有如預告般提供多種顏色。

台灣《經濟日報》則強調，台灣的汽車零件商似乎正為大量訂單作準備。和大位於嘉義大埔美園區的新廠，正加快智能化生產線的建設，明年次季新增的6條生產線將可投產。和勤也積極擴張產能。台灣全興廠預計年底完成搬遷及量產。富田位於苗栗銅鑼的二期廠預計明年投產，一、二期廠電動車動力馬達零組件產能，可由目前的每年40萬套，提升至100萬套，動力集成系統則增至40萬套以上。台灣業界人士稱，除特斯拉以外，「美國雙A」（指蘋果和亞馬遜）正積極向台企下單。消息稱，亞馬遜與電動車製造商Rivian合作的電動貨車也有望於明年8月在美國推出，據稱其關鍵供應鏈也是台企。

（綜合報道）

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