經濟

郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司

【明報專訊】郵儲銀行（1658）昨晚表示，擬出資50億元（人民幣，下同）全資發起設立直銷銀行子公司。這或將是繼中信銀行（0998）及招商銀行（3968）後，內地第三家由傳統銀行發起成立的直銷銀行。

郵儲銀行發公告表示，董事會於今年7月9日通過議案，擬出資50億元全資發起設立直銷銀行子公司，該行近日收到銀保監回覆，獲準籌建直銷銀行子公司。

直銷銀行子公司名為「中郵郵惠萬家銀行」，註冊資本擬為人民幣50億元，註冊地擬為上海市，作為該行行所屬一級全資子公司運營管理，投資資金來源為自有資金。郵儲銀行表示，郵惠萬家銀行旨在探索線上線下協同發展的創新商業模式，基於科技的手段、普惠的理念、市場的運營，落實國家鄉村振興戰略，亦符合商業銀行數字化轉型的市場趨勢，也符合郵儲行自身業務發展需要。該行並將根據監管要求及業務特點，建立嚴格的風險管理制度及風險隔離機制。

傳統銀行成立 類似港虛銀

直銷銀行類似香港的虛擬銀行，是不設實體網點、不發放實體銀行卡的純網絡銀行，但不同於微眾或網商等由互聯網企業發起的網絡銀行，直銷銀行主要由傳統銀行發起成立。內地首家直銷銀行是中信銀行及百度合資的「百信銀行」，而早前招商銀行宣布與京東（9618）合作籌建「招商拓撲銀行」。

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