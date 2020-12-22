安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成

新股數目港三甲不入 上交所成榜首

根據報告，今年規模最大的前三隻新股均來自中港兩地交易所，分別為於科創板上市的中芯國際（0981）、回港作第二上市的京東（9618）以及京滬高鐵。中概股今年成港交所新股支柱之一，9隻第二上市股份共集資1313億元，佔全年集資總額34%。另一方面，雖然中美關係今年陷入低谷，但全年仍有多達35隻中概股赴美掛牌，其中25家公司選擇納斯達克，8家選擇紐交所，共計集資123.2億美元（約為961億港元）。

日前《外國公司問責法案》正式成法，未能受審計監管的中概股或於三年後被退市。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，法案將促進更多中概股回流，但相信中美關係並非唯一因素。他解釋，現時多家中概股來港掛牌後，股價及交投均受到提振，相信管理層有誘因來港。安永科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝則表示，今年赴美中概股首掛平均回報達22%，為近三年以來最高，顯示中概股仍受到外國投資者青睞。