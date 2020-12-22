騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存

該行提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉帳和外匯買賣服務，開業初期與其他虛擬銀行一樣，均以高息定存搶客，首4萬名客戶的首筆3個月港幣定期存款可享5%年利率優惠，存款上限為3.8萬元，即存期內實際獲得利息475元，推廣期由即日起至2021年2月1日。

首家虛銀連接WeChat Pay HK

推廣期綁定戶口獲電子現金券

富融銀行的主要股東包括騰訊、港交所（0388）、新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、高瓴資本及工銀亞洲。該行將與騰訊旗下的流動支付平台WeChat Pay HK合作，成為首間連接WeChat Pay HK的虛擬銀行，推廣期內客戶只要在WeChat Pay HK上綁定富融銀行戶口，即可獲得合共188元的電子現金券。

富融銀行行政總裁岑志豪表示，該行自今年9月試業以來運作暢順，該行會繼續善用各個股東的優勢，並通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程式介面（API），持續優化產品和服務，提升客戶體驗。未來，亦會與WeChat Pay HK探討更多合作方案，為雙方客戶提供涵蓋流動支付的增值服務。