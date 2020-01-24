港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成

明報記者 陳子凌

除了私人房屋租金，11月錄得按年跌幅的細項還包括下跌21.6%的電力、燃氣及水、下跌5.5%的衣履、下跌2.3%的耐用物品和錄得1.9%跌幅的交通。至於食品（不包括外出用膳）、煙酒及雜項物品則分別按年升2.8%、1.6%和1.3%；外出用膳及公屋租金亦分別升1%和9.9%（詳見表）。

公屋租金升約一成

政府發言人表示，11月基本通脹率輕微下降至0.3%。私人房屋租金轉為錄得輕微的按年跌幅，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力在低迷的經濟環境下維持溫和。展望將來，由於新冠肺炎的威脅仍然困擾環球和本地經濟，整體通脹壓力在短期內料會維持非常輕微。

麥萃才：私宅租金跌勢料持續

據統計處資料，食品及住屋佔了CPI權重逾六成，其中又以私人房屋租金佔29.92%權重為最大。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，正因為佔比較高，所以私人房屋租金的下跌拖累了本港11月繼續出現通縮。

料最快明下半年 物價租金始回升

私人房屋租金曾於2009年11月至2010年1月連續3個月錄得按年跌幅，事隔近11年後再次轉跌，麥萃才相信因經濟受疫情影響而下滑，同時亦與失業率惡化有關。「經濟轉差，要大屋搬細屋、細屋搬劏房，租金一定會向下」。

麥萃才估計，由於市民不可能在同一時間要求業主減租或轉新租約，因此整體私人房租向下的情况會陸續發生，未來會有一段時間私人房屋租金出現微輕下跌，從而導致本港物價繼續溫和通縮。

麥萃才又稱，因經濟對租金的反映略為滯後，考慮到本港最快要明年首季才開始有疫苗，因此至少要到年中之後疫情才會有望真正緩解，經濟逐漸恢復，估計下半年租金和物價才會重新回升。