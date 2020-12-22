馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府

報道引述知情人士表示，馬雲在11月2日，即螞蟻計劃掛牌（11月5日）前幾天，與四大監管機構包括人行、證監會、銀保監和國家外匯管理局的一個非正式會議表示，只要國家需要，可以拿下螞蟻的任何一個平台。最終螞蟻仍未能成功上市。

至於馬雲於10月24日參加上海外灘金融峰會時曾批評內地金融監管制度，指中國沒有系統性金融風險，「因為中國金融基本上沒有系統」，被指是與國家副主席王岐山公然唱反調，惹來市場熱議。全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉周日不點名解釋暫停螞蟻集團上市一事，稱近期某金融數據平台被約談暫停上市，是為了防範系統性風險。

一直在螞蟻上市觸礁後保持緘默的井賢棟，上周首度開腔表示，會在監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作，稱螞蟻正認真學習「十四五」規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神。螞蟻上周五更成為首個將互聯網存款產品全線下架的互聯網平台，其後京東（9618）、百度及騰訊（0700）的平台陸續將有關產品下架。