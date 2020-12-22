日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店

【明報專訊】日本城母企國際家居零售（1373）公佈截至10月底止的中期業績，期內純利按年增加2.5倍至1.72億元，其增長受惠於政府的補貼和租金減免合共9200萬元。集團派中期股息每股0.09元，按年大增63.6％。毛利按年升10.1％至5.98億元，毛利率則按年跌1.4個百分比，至45.3％。國際家居零售績前收報2.71元，全日升0.74％，成交金額為224萬元。
抗疫用品需求增帶動
港收入按年升17％
期內，集團收入按年升13.78％至13.2億元，主要基於市場對抗疫用品的需求增加，帶動收入並遍上升。香港業務收入按年升16.9％至11.9億元，佔總收入九成，同店銷售的增長達14.6%。澳門業務收入按年升21.8％至1466萬元，同店銷售增長達8.9％。集團更表示，多間分店開張，帶動整體店鋪的銷售，令收入創新高。
網購銷售貢獻 同比增長數倍
集團更指，期內成立自家的口罩品牌「SMILE 365」，會透過線上及線下銷售平台銷售口罩。網購大趨勢下，日本城網購的銷售貢獻較去年同期增長數倍。集團表示，直接管理的整體店舖，較4月底增加7間至385間，當中香港的店舖增加5間至317間，新加坡則增加1間至50間。集團指出，長期前景持正面態度，會繼續將繼續物色適合的地點開設新店，會特別留意新發展的住宅區和新建的公營房屋，可藉此擴大市場份額，和鞏固市場地位。