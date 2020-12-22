經濟

曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持

【明報專訊】「微信女」上周發功，力指股價會有異動的曠逸國際（1683），股價昨早大幅急挫八成後停牌，單日市值大幅蒸發8.31億元，市值只餘2.13億元。該股昨天傍晚發公告表示，除了得悉前執行董事梁興隆夫婦旗下公司Starcross在上周二、三兩日減持股份共16.5%權益之外，並不知悉股價或成交變動的原因。該股申請今早復牌。

明報記者 陳偉燊

主要從事建設及配套服務、放債及健康產品業務的曠逸國際，昨日除開市前U盤共有16宗涉摸頂1.48元錄得36.8萬股成交後，股價即在短短16秒內急插45.94%至0.8元，並在開市首3分鐘內錄得1420萬股劈價成交，快速尋底至全日低位0.24元，跌幅多達86.2%。雖然股價其後反彈，但是在昨早11時18分叫停買賣前，跌幅仍然高達80%，股價收報0.355元。全日成交股數多達1.39億股。

開市首3分鐘 錄1420萬股劈價成交

該股在昨日收市後發公告表示，獲主要股東Starcross Group Ltd知會於12月15日、16日（上周二、三）合共減持16.5%權益，但是強調非強制出售（即「斬倉」），售股後Starcross持股降至約8.69%，不再為主要股東。Starcross表示，自12月16日起概無出售任何股份。除這個原因外，並不知悉今日股價或成交變動的任何原因。翻查最新股權披露顯示，Starcross在上周二、三行使場外認沽權出售16.5%權益，套現逾1.69億元用於償還債務，餘下的8.69%股權則會按認沽權安排待沽。按中央結算持倉顯示，曠逸的經紀行持倉自上周三起有變，中國北方證券持倉由當日的4.47%，在短短兩日內提升到上周五的28.37%，為眾經紀行中持倉最多。

收市後發公告 強調非「斬倉」

最近該股亦獲「微信女」青睞，在上周三起更見網民引述「微信女」指該股會有異動，要求股民依其建議買入後將持倉截圖發給她們。當日該股股價曾創1.82元公司易名以來最高位，成交股數更較上周二大增1.78倍至1.51億股。據該股昨日公告顯示，當日Starcross減持8223.2萬股，佔當日總成交54.24%。

許奇鋒接任主席後 近月股價異動

曠逸自9月下旬起，由僑雄國際（0381）榮譽主席許奇鋒接任主席，之後兩個多月來公司股價反覆上升。曠逸在上周五公布，子公司大灣財務向張嘉為首的公司授出6000萬元貸款，由僑雄子公司作擔保。在此之前，僑雄曾於去年11月被廉政公署搜查在港多處場所，廉署在今年9月落案起訴僑雄一前職員涉嫌欺詐。

相關字詞﹕許奇鋒 僑雄國際 中國北方證券 梁興隆 曠逸國際

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