英疫情惡化 匯控跌4%

昨晚歐美股市下挫，截至晚上11時，恒指夜期報26,120點，低水187點。

港交所升破400元 航空股受壓國泰跌3.1％

美國總統特朗普上周五簽署《外國公司問責法》，不容許未符美國會計標準的中資企業在當地上市，市場預期愈來愈多大型中概股回流香港上市，港交所（0388）昨日破頂，曾高見407元，全日升2.28%，收報403元，首次升穿400元。英國疫情轉差，匯控（0005）跌4.01%，收報39.5元，是跌幅最大的藍籌；同受英國疫情消息影響的渣打（2888） 也跌4.47%，收報47元。

禁飛英國亦致航空股受壓，國泰（0293）跌3.11%，收報7.17元；內地三大航空股亦跌3%。一批被美國制裁的中資股也跌，中芯國際（0981）挫3.63%，三大電訊商跌2.5%至3.5%。

京東健康（6618）昨日收市後納入MSCI及富時多個指數，昨收市升12.2%，報166元，成交達78.51億元居首；成交第二大的小米（1810）曾破頂高見30.3元，收升1.7%報29.3元。新股加科思（1167）全日收報14.42元，較招股價14元高收3%。