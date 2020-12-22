經絡曹德明：明年負資產不會急升

業主財務健康 僅三成供樓有壓力

該行早前在網上向670名受訪者做問卷調查，有七成的業主表示現時供樓未有感到壓力，約三成則表示有壓力，打算或已經使用按揭還息不還本計劃的業主只有24%。曹德明認為，數據反映整體來說業主的財務狀况仍處於相對健康的狀態，經濟狀况未對樓市造成很大的衝擊。

樓價年初至今微跌0.3%，曹德明表示，明年走勢視乎疫情變化，上半年表現依然反覆，但隨着疫苗出現，下半年會見較明顯上升，預料全年上升3%至5%。至於按息，曹德明表示，上月銀行將按息重新減至H+1.35厘，現時銀行已開始爭取明年第一季的按揭業務，在IPO需求穩定後，明年拆息或再輕微下調，回贈也會重新提高。

中原按揭：銀行樓按取態積極 按息回落

中原按揭董事總經理王美鳳則稱，最近銀行已正在經營明年按揭業務目標，因此新批按息掉調回落，回贈增加，銀行估價亦貼市配合，即使銀行現時持續有在家工作安排，部分銀行審批進度亦較前加快，反映銀行樓按取態積極。