經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸

最低1.26厘 上限30萬元

除貸款額上限較小的優惠利率，一般較大額的稅貸，華僑永亨的實際年利率為2.69厘，最高貸款額為200萬元或月薪12倍，還款期最長24個月，同樣設有3個月免息免供。該行另外推出還款期最長36個月的稅貸，最高貸款額為200萬元或月薪12倍，計算手續費後，實際年利率為2.81厘。

此外，華僑永亨亦推出循環稅務貸款，貸款額最高為100萬元或月薪8倍，以信貸額度50萬元為例，首6個月利率為P-2.25厘，現為3.25厘，第7個月起利率為P+0.5厘，現為6厘。

今年環球央行降息救經濟，加上新股上市暢旺，港元拆息亦在上月曾跌至10年低位，降低銀行資金成本。今年多間銀行推出低利率稅貸，惟設有條款限制。富邦銀行推出1.28厘稅貸利率，僅限貸款額80萬元或以上客戶，大新銀行（2356）推出的1.38厘稅貸利率，貸款額上限則只有10萬元。以貸款額30萬元，貸款期12個月計算，兩行實際年利率分別為1.45厘和2.44厘。

除傳統銀行外，今年開業的虛擬銀行取態亦相當進取，例如眾安銀行（ZA Bank）上月推出稅貸推廣針對貸款額較少的客戶，門檻僅需20萬元，以貸款額30萬元和還款期12個月計算，實際年利率為1.56厘。

理財顧問：大額稅貸客戶收入不穩定

近期新冠病毒疫情控制措施收緊，加上政府保就業措施完結，或帶動失業人數上升。中國通海資產管理私人客戶顧問服務總監張佩儀表示，客戶擔心工作不穩定，借取個人貸款時會更審慎，今年稅貸沒有去年般活躍。不過對於有能力還款的客戶，她認為現時息口吸引，增加現金作為投資或減少其他債務，「用來抽新股也很抵」。

張佩儀表示，目前經濟環境下，可借大額稅貸客戶的收入不如以往穩定，散戶希望增加現金投資，因此銀行傾向增加小額稅貸的推廣，增加貸款客戶數目以分散風險。虛擬銀行加入後，料銀行加強小額稅貸會是新趨勢。