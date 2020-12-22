聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生

明報記者 蕭嘉聰

稻苗學會會長黃傑龍估計，根據政府最新一期防疫抗疫基金資料，業界可獲10萬至40萬元的資助，或暗示今次限聚令最少執行1至1.5個月。他表示，12月是行業傳統旺季，冬至加上聖誕節令中菜、西餐及日本菜都有生意，人均消費比平常月份高，如今轉做外賣只能做平常生活級消費，無法與節日級消費相比，預計本月最終只得以往12月份的兩成生意。

他續稱，業界已積極尋找開拓業務，但即使轉型出售食材，超級市場及凍肉店亦齊齊發展網購，變相是「僧多粥少」，彌補的損失寥寥可數。如果出售盆菜或到會，即使有客人但在家慶祝節日亦可能違背原先限聚令初衷，令業界陷入兩難。

積極開源 「做得一蚊得一蚊」

法國菜餐廳BriKetenia總監樂君平就指出，政府宣布延續禁令後，就會建議客人將訂座改做午市，價格由1299元降至799元，希望可「做兩轉」，但相信有部分客人會取消訂座，加上酒店Staycation套餐令競爭加大。

他又指出，最近亦有出售「懶人包」拓展客源，例如以68元出售紅酒燴牛尾，客人只需翻熱就可食用，均是近成本價發售，又會推出主題下午茶，坦言生意難做亦要生存，「做得一蚊得一蚊」。年初至今位於北角及觀塘的兩間餐廳蝕約240萬元，但不會考慮暫時停業節省成本，因為經濟蕭條亦要食飯，有信心疫情過後生意會逐漸增加，政府應全面封關避免再爆疫情。

黃家和悲觀 憂餐廳最終裁員

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容，現時已失去半個月生意，觀乎目前疫情發展，政府或會再收緊措施至明年1月，對12月表現感到非常悲觀，即使改做外賣或盆菜亦只是有限度的幫助。他預計，外賣生意會在冬至、聖誕及除夕明顯提升，佔整體生意30％至35％，但西餐推出外賣有一定困難，只能改做到會或由廚師到私人地方煮食，留意到酒店亦推出外賣吸客，價錢更低於堂食。

他又指出，以往12月行業生意額高達110億至120億元，但受疫情影響將下跌七至八成，直接打擊餐廳營運，結業及失業率將會大升，第四期防疫抗疫基金足夠用作交租，但營運成本高昂，餐廳最終或會裁員，影響員工生計。