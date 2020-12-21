舊經濟反撲 留意公路股

明報記者 王俊騏

公路股向來以收入及派息穩定見稱，業務穩健，而且入場門檻高受到政府監管，競爭不大，營運商往往擁有獨大優勢。惟今年2月疫情爆發初時，中國運輸部宣布在防疫工作結束前，收費公路免收所有車輛通行費，包括收費橋和隧道，目的是保障防疫工作和運送日常物資正常，以支持企業復工復產及穩定社會。豁免通行費當時一度重挫公路股，如深圳高速公路（0548）旗下收費公路項目共有16個，分佈在深圳、廣東省其他地區及內地其他省份，通行費佔收入逾八成。消息拖累深高速股價一度低見6.45元，較去年12月高位插逾四成，即使年中後有反彈，今年以來仍要跌逾三成，未回到疫前水平。

隨着疫情受控，內地經濟漸回復正常，於5月時公路重新收取通行費，而且疫情爆發後網購更為盛行，對物流運輸需求高，亦帶動公路使用量增加。惟大行都認為公路股前景仍然未明。匯豐研究發表報告稱，雖然內地高速公路車輛ETC（電子收費系統）使用量超過90%目標，但內地仍繼續對提議貨車運費調整進行聽證，預期將於明年1月有最終決定。故該行認為，明年公路收費收入有下行風險。不過該行覆蓋的公路股均採取穩定股息政策，會有吸引力，首選深高速及浙江滬杭甬（0576）。

光大新鴻基溫傑：最壞時間已過

光大新鴻基財富管理策略師溫傑早前在明年市場展望中，亦表示看好公路股前景，皆因「都跌得殘亦都落後」。他續稱，今年公路股受累於疫情，封城及封關影響，導致路費收入大受影響，收入及盈利差被市場拋棄都是正常。惟內地防疫工作佳，已開始復工復產，公路股未來收入可望提升，而且有息派及料盈利已見底，值得留意。他相信行業最差情况已過，認為近期市場留意內需及新經濟股時，忽視了這個較悶的板塊，但實則具備前景。其中有兩隻公路股是較為看好，分別是深高速及越秀交通基建（1052）。他認為越秀較為麻煩，因較多資產位於湖北武漢地區，受疫情影響較大，但最壞情况已過，建議投資者可於4.6元左右吸納越秀，並於7.1元附近低吸深高速部署。

預測股息率普遍逾6厘

明年公路股前景或見改善，但今年收入及盈利仍然較差。以深高速為例，公司首3季收入按年跌18.4%，純利更是大跌近七成，主要受免路費政策影響，但已較年中發盈警時有所改善。越秀交通中期收入都跌了近四成，並由盈轉虧蝕2.88億人民幣，不派息。以股息率計，公路股的確吸引，如越秀交通目前股息率達到8.2厘，深高速都有7.9厘（見表），普遍都在6厘以上。不過，投資者都要留意公路股全年盈利及收入有否進一步改善，以及會否影響派息率，估計今年末期息都會較去年有所縮水，特別如越秀交通今年都停派中期息，但下半年復收路費後，仍可憧憬能收復一定上半年的失地。

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