灝景灣半月8宗超上月全月

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指出，受換樓客剛性需求及業主擴大議價空間帶動，灝景灣本月交投明顯增加，屋苑最新成交為3座中層E室，實用658方呎，3房1套間隔，最新以1030萬元成交，實呎15653元。單位原業主2005年350萬元購入上址，現帳面獲利680萬元或約1.9倍。彭氏指出，屋苑近月成交以大單位為主，加上近期欠缺一手矚目新盤，令客源回流到二手市場，料短期內成交量將仍理想。

翠怡2房455萬 年半新低

同區翠怡花園則錄得近一年半新低價成交，市場消息稱，翠怡花園4座極低層C室，實用365方呎，兩房間隔，本月以455萬元沽出，實呎12465元，成交價為屋苑自去年6月後新低。原業主2011年11月222萬元購入，持貨9年，帳面獲利233萬元，物業升值約1倍。

至於接連錄得多宗新型肺炎確診個案的九龍灣麗晶花園，亦頻錄成交。香港置業助理分區董事陳子麟指出，屋苑2座中低層B室，實用407方呎，採2房間隔，附有裝修。原業主一個多月前曾叫價560萬元放盤，經議價後，終以518萬元於自由市場成交，累減42萬元或7.5%，實呎12,727元，成交價低市價約5%。原業主2004年以約91萬元於自由市場購入，帳面獲利427萬元或約4.7倍。

疫下亦有名人入市個案。土地註冊處資料顯示，大坑名門5座低層B單位，實用871方呎，3房間隔，本月初以2000萬元連車位售出，實呎近2.3萬元，屬市價水平，買家為維亮控股（8612）主席兼執行董事蘇秉根及其妻朱詠儀。原業主2005年以1422萬元購入單位，及後再以78萬元購入車位，合共1500萬元，帳面獲利500萬元或33%。

海翩匯4房2430萬破頂

至於將軍澳海翩匯則於疫情下錄得屋苑分層標準戶新高成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑2座高層H室，實用面積1197方呎，4房雙套間隔，另設工人套房，享海景，以2430萬元獲屋苑租客承接，實呎20301元。原業主2016年9月以1616萬元購入單位，帳面獲利814萬元或升值五成。

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