海珀主打細單位 高層望昂船洲

明報記者 梁穎思

攝影 劉焌陶

海珀總共提供76伙，單位實用介乎262至474方呎，標準單位分為開放式及兩房兩種戶型，採一梯四伙設計，物業關鍵日期為今年12月30日，屬短期樓花項目。海珀5樓至23樓（全盤不設4、13、14、24樓）的B、C、D室為標準開放式單位，共有51伙，佔樓盤單位總數約67%，為數量最多戶型，實用面積由283至306方呎不等。至於標準2房單位，分佈於5樓至23樓的A室，共有17伙，佔樓盤單位總數約22%，實用面積474方呎。

樓花期短 標準戶283呎起

海珀另設8個特色戶，分別位於3樓的4個平台特色戶，實用面積262至436方呎不等（連95至168方呎平台），以及位於25樓的連天台特色戶，面積283至474方呎（連230至313方呎天台）。上述8個特色戶同樣分為開放式戶及2房兩種戶型。需留意的是，連天台單位不設內置樓梯，住戶需使用公共樓梯上落天台。

景觀方面，中低層主要外望市區景，估計部分高層單位可享南昌站一帶景致，甚至遠眺昂船洲海景。

部分高層單位遠眺海景

發展商開放現樓單位供公眾參觀。其中標準樓層D室面積306方呎，屬開放式戶，近開放式廚房一邊可作客飯廳，單位採對流窗設計，且採用落地玻璃窗，室內通爽又光猛。該單位向海邊方向，因此景觀更開揚。

項目大部分單位均採開放式廚房設計，而兩房戶則採用傳統梗廚；廚房選用黑色鏡面牆身，設廚櫃供擺放餐廚用品。另浴室以白色大理石作牆身，設有木櫃及鏡櫃擺放生活用品，淋浴區以透明玻璃相隔，增加浴室空間感，更顯時尚簡約。

屋苑配套設施方面，2樓設有1087方呎住客會所，以「文創休閒×共享空間」為設計概念，提供健身室、共享工作空間等設施，會所另設有約1411方呎綠化地帶及園景區。

[睇樓速遞]