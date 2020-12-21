深9四房月租12萬 呎租62元

【明報專訊】聖誕長假前，香港仔深灣9號錄得罕見大額租賃成交。利嘉閣分行經理梁志偉表示，深灣9號1座中層A室，實用面積1,949方呎（建築面積2,501方呎），4房雙套連工人房及工人廁間隔，望海景，以12萬元獲承租，實用呎租約62元（建築呎租約48元）。業主2011年10月以約5,508.2萬元購入，租金回報約3厘。梁補充，上述為屋苑本月首宗租賃成交。現時約有19個放租盤，最低入場月租由3.3萬元起。
環海．東岸一房1.35萬租出
此外，紅磡環海．東岸亦錄1房租賃成交。世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，環海．東岸1C座低層A室，實用面積310方呎，1房間隔，以月租1.35萬元租出，實用呎租約44元。業主2015年9月以442.7萬元購入上址，租金回報約3.7厘。
單身客1.25萬租利奧坊．凱岸一房
另香港置業分行首席高級營業經理翁嘉慧表示，大角嘴利奧坊．凱岸本月至今錄8宗租務成交，較上月同期10宗步伐略為放緩，最新租出單位為利奧坊．凱岸2座中層K室，1房間隔，望市景，實用面積278方呎。業主以約1.4萬元放租1個月終吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元或約10.7%，以1.25萬元租出，實用呎租約45元。租客為單身客，業主2018年6月以約714.6萬元購入上述單位，租金回報約2厘。