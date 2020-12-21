深9四房月租12萬 呎租62元

環海．東岸一房1.35萬租出

此外，紅磡環海．東岸亦錄1房租賃成交。世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，環海．東岸1C座低層A室，實用面積310方呎，1房間隔，以月租1.35萬元租出，實用呎租約44元。業主2015年9月以442.7萬元購入上址，租金回報約3.7厘。

單身客1.25萬租利奧坊．凱岸一房

另香港置業分行首席高級營業經理翁嘉慧表示，大角嘴利奧坊．凱岸本月至今錄8宗租務成交，較上月同期10宗步伐略為放緩，最新租出單位為利奧坊．凱岸2座中層K室，1房間隔，望市景，實用面積278方呎。業主以約1.4萬元放租1個月終吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元或約10.7%，以1.25萬元租出，實用呎租約45元。租客為單身客，業主2018年6月以約714.6萬元購入上述單位，租金回報約2厘。