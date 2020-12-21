周末新盤沽45伙 兩個半月新低

LP6兩日沽11伙佔最多

多間發展商已表明，因應疫情而延押後旗下新盤的推售計劃，如已獲批預售的華懋觀塘安達臣道項目安峯（334伙）、會德豐啟德沐泰街12號MONACO第一期（399伙）等，過去周末僅得新盤貨尾應市。過去周末只得兩個新盤有新一輪銷售，分別為南豐及港鐵（0066）合作發展、已屆現樓的將軍澳日出康城LP6，以及內房佳兆業（1638）深水埗醫局街弦雅，前者日前盡推項目中最後49伙，當中29伙以價單形式出售，兩天合共售出約11伙，為周末銷售最多的新盤；而弦雅則僅沽1伙。

北角君譽峰昨連沽3伙

另恒地（0012）位於北角馬寶道的單幢式新盤君譽峰，可望於本月入伙，入伙前發展商昨日連沽3伙，單日套現逾2275萬元。其中22樓G室，實用面積288方呎，以785.66萬元成交，實呎27,280元，為成交價最高的單位。另項目27樓J室，實用面積258方呎，成交價732.96萬元，實呎達28,409元，為昨日售出呎價最高的單位。據悉，君譽峰自2018年1月推售至今，共累沽215伙，佔全盤281伙的77%。