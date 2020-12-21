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聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半

【明報專訊】聖誕長假逼近，剛過去周末兩日十大屋苑交投亦大跌。中原統計，十大屋苑周末錄11宗成交，較對上一個周末22宗減少50%，但仍連續4個周末企穩雙位數，當中8個屋苑錄得成交，其中鰂魚涌太古城及將軍澳新都城均「吞蛋」。另美聯分行統計，十大屋苑共錄約14宗成交，由於限聚令及部分市民提早做節等因素，導致成交量按周由對上一個周末高位回落約36%，惟仍連續第20個周末錄得雙位數水平。

美孚3房1118萬易手 實呎逼1.5萬

近日以實呎逾1.85萬元創屋苑新高的荔枝角美孚新邨，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨周末再錄成交，位於七期萬事達廣場9號高層A室，實用面積約747方呎，3房間隔，以1,118萬元易手，實呎14,967元。原業主1998年8月以305萬元購入，帳面勁賺813萬元或逾2.6倍。觀塘麗港城亦於周末錄得一宗成交，中原分區營業經理洪金興表示，麗港城29座中層D室，實用面積687方呎，3房套房間隔，以973萬元成交，實呎14,163元。原業主2013年5月640萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利333萬元或52%。

代理指疫情加節日氣氛影響交投

此外，美聯分行區域經理黎燦強表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座低層D室，實用面積約551方呎，3房間格，獲用家以562萬元承接，實呎10,200元。原業主2003年12月以約98.8萬元購入，帳面獲利約463.2萬元。另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情高位徘徊，市民配合留家抗疫，加上周末後緊接冬至，大部分市民提早於周末「做冬」，聖誕節亦將至，節日氣氛濃厚，令二手市場整體交投減慢。美聯住宅部行政總裁布少明表示，今年因疫情緣故，港人料繼續留港消費，部分準買家亦趁機出動「尋寶」，以便趕及聖誕長假前入市置業。

相關字詞﹕美孚新邨 十大屋苑

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