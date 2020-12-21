業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」

寶聲集團董事長陳耀璋向本報表示，香港對上一個樓市高峰，是1991至1997年，當時樓市急升，及至1997年金融風暴爆發，樓市急挫，及後2003年SARS爆發，實力不足的業主終要「投降」，放棄物業離場。不過，隨着SARS遠去，本港經濟轉趨穩定，特別是樓市，長達15年的樓市升勢，釘子戶深信樓價長遠只會上升，故要求高價收購物業。

籲政府恢復地皮拍賣

他透露，集團一直就獅子石道73至75號尚未完成收購的商舖業主聯絡，但他們態度頗強硬。他表示：「其中一名商舖索價逾億元，叫價太高，在獅子石道背後的福佬村道，其中一個約2350方呎的地盤，開價僅1.5億元，近期更調低叫價。再者，我們購入物業後，尚要與政府磋商補地價，才能重建成高樓大廈，若以高價購入物業，發展成本相當高。」他笑言：「我有魄力、有健康，我會等。」

資料顯示，由寶聲持有的獅子石道73至75號，地盤面積約2812方呎，可建樓面2.5萬方呎，項目上月初進行強拍，底價逾2.23億元，因未有人「舉手」而流拍。陳耀璋在流拍後曾指，項目底價太高，土地審裁處設定底價時未有考慮大市調整幅度，尤其舖位估值並不合理，同時亦嚴重低估項目發展成本，認為底價定於約1.7億至1.8億元才合理，即較現時底價低約兩成。陳耀璋又提出，集團亦積極發展住宅項目，但政府部門在審理地契、補地價等事項，速度緩慢，如旗下銅鑼灣加路連山道豪宅項目，早在2年前已提出補地價，至今尚未收到補地價金額，希望政府可加快審批。另政府亦可考慮恢復「舉手」公開拍賣地皮，增加賣地的透明度及供應量。

[發展商專訪]