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寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性

【明報專訊】新冠病毒第四波疫情爆發近一個月，至今尚未受控，發展商亦暫緩全新盤銷售。陳樹渠家族旗下的寶聲集團，原定於今年推售已屆現樓的紅磡高山道18號「高山18」，惟在疫情影響下決定轉售為租，並於不足3個月內租出逾半數單位，開放式單位月租約1.1萬元入場，呎租約50元，屬市價水平。另該集團亦因應疫情而作多線發展，除本港物業市場外，還積極拓展加拿大溫哥華、英國及中國內地等房地產市場。

明報記者 甘潔瑩

寶聲集團董事長陳耀璋接受本報專訪時表示，高山18原計劃以現樓形式推售，惟在疫情近月轉趨嚴峻下，加上樓市氣氛不佳，決定轉售為租。「若以樓花形式推售，須要製作樓書、售樓說明書等，對於一幢只得50個住宅物業而言，成本太高，反而先行將物業出租，出租3年後，可不用跟隨一手銷售條例出售，更具彈性。」據悉，高山18今年9月推出招租，至今已租出32伙，租期最少2年，但不多於3年，撇除頂層兩伙連天台複式戶作自用，現尚餘16伙待租，月租叫價由11,250元起，為低層實用225方呎開放式戶，實用呎租約50元；而呎租叫價最低由41.5元起，為低層343方呎1房戶，月租叫價14,250元。

與政府磋商加路連山道豪宅補價

被問及會否擔心2至3年後，整體經濟也未回復疫情前、甚至未能重返去年6月社會運動前的旺市，往後推售高山18也未必是最理想的時機。陳氏坦言，沒有水晶球可預測樓市，但現時市民未能出國旅遊，或將部分資金儲起來作日後「報復式消費」，從發展商角度而言，現時將物業先行放租，待租約期滿後，可按市况而調節整體部署。除本港物業市場外，寶聲集團亦積極拓展港外業務，如加拿大、英國及中國內地等。陳耀璋表示，集團在加拿大溫哥華已有物業發展，現時亦積極物色合適土地，首選溫哥華市中心地皮，「溫哥華的土地面積廣闊，部分逾萬方呎，規劃更完善。」

疫下拓海外內地房產市場

寶聲集團在英國及中國內地亦有地產發展項目，陳氏表示集團購入英國倫敦古堡或城堡酒店，加設SPA、遊樂設施，提供婚宴場地或度假村；而中國內地則在一線城市如上海、北京等地購入一些樓齡較高的住宅物業，並改裝及翻新出售。陳氏又透露，除房地產發展外，還部署拓展物流，正與友人商討，引入日本及韓國貨品出售，但該類業務尚在構思中，暫未有具體落實時間表。

對於本港未來樓市發展，陳耀璋預計，疫情下樓市未來1至3年將橫行發展，樓價將窄幅上落一成。陳又指，集團未來尚有數個項目發展，如推售土瓜灣津匯最後10伙銷售，另就項目商場進行招租等；而全新住宅方面，則有九龍城獅子石道65至71號項目，以及正與政府磋商補地價的銅鑼灣加路連山道豪宅項目。

[發展商專訪]

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