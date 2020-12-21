李志成：樓市「小病初癒」勢反彈

回顧2020年樓市，無論交投及樓價均隨疫情波動，惟波幅不大，樓價一直呈「窄幅上落」，今年至今（截至12月14日）樓價僅輕微下調約0.3%。不過，疫情窒礙新盤推售部署，帶動部分購買力回流二手，本年樓市交投呈一手下跌，二手「疫市」上升局面。

本行於11月下旬透過問卷形式進行2020年第四季「客戶置業意向調查」，成功收回376份有效問卷，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達52.7%，按季升5.5個百分點，比例創5季新高。惟調查亦顯示，計劃未來12個月入市受訪者達39.4%，按季微跌2.6個百分點，調查結果反映不少市民有見疫情仍存在不明因素，暫時抱較觀望態度，靜待有「啱價」心水盤才考慮入市。最新失業率6.3%，輕微回落0.1個百分點，不過數字有所滯後，第四波疫情下就業市場面對壓力，失業數字有機會再回升。雖然如此，基於疫苗「出世」，預料可對樓市及經濟起提振刺激作用，預計樓市將由波動漸見平穩。如疫情徹底平復，香港經濟恢復增長而失業率回落，樓價更具「反彈空間」，升幅則需視乎疫情的平復速度。

香港置業行政總裁

[李志成]