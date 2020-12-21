布少明：明年樓市料「左右開弓」

相對而言，一手受影響相對較深，今年登場的全新盤及單位總數明顯減少，截至12月13日止的13146伙，較去年全年減少逾28%；反觀二手表現較為優勝，全年二手住宅註冊量可望達約4.7萬宗，按年升近14%。有趣的是，這種「一手跌、二手升」的情况，是自從2013年推出「一手銷售條例」後首現，亦印證映新盤受到疫情的影響較二手為大。

展望明年樓市，全年有機會登場的全新盤單位總數接近3.3萬伙，看似為數不少，但根據經驗，每年實際推出的單位明顯較少。再者，今年《施政報告》於房策上側重於公營房屋，私人住宅則以長遠供應為主。在中短期供應未有大幅增加下，估計明年實際推出單位量約1.8萬至2萬伙，預期明年新盤銷售量可反彈至1.8萬伙，按年升約24%。

二手方面，估計明年註冊量將達到5萬宗，按年增逾6%，創自2013年以來的9年新高；至於註冊金額則有望按年升11%至4200億元，創11年新高。

筆者憧憬整體樓市將受惠「疫」後經濟復蘇，新盤再度暢旺，同時二手樓市又有相當不俗成交量，「左右開弓」式的升市令樓市長遠向好可期。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]