廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光

飲食行業當中，不時受到限聚令的影響及晚上禁止堂食等措施制肘，大部分的生意下跌超過三成。服裝行業當中，除了受到網購的衝擊之外，更重要的是遊客減少及本地消費意欲減退，特別是高端及名牌的服裝行業，生意額下跌超過五成。

住宿行業方面，酒店及賓館沒有遊客的到來，只能夠接待本地客，部分生意下跌超過七成。旅遊行業的影響更深，沒有出團，更加沒有遊客到來，本地遊的生意寥寥可數，部分只接待外地遊客及外遊的旅行社，生意完全冰封。

隨着中美及歐洲等地研發新型冠狀病毒疫苗成功，並相繼開始推出市場，各行各業終於見到曙光，相信短期之內，一切都會好起來。筆者預期，隨着疫苗的誕生，當疫情穩定之後，市民的消費欲就會出現報復式反彈，各行各業的生意就會噴射式上升。

不過，香港的經濟仍需要時間慢慢復元，擁有商舖的業主，亦要明白水漲船高的道理；每一種行業的復蘇時間都不一，商舖的業主如果想提升自己物業的價值，首先一定要令現有租客的生意表現理想。租金是經營生意的重要支出之一，如果各行各業的生意能轉旺，增長自然加速，在行業生意相互競爭之下，租金亦自然會慢慢調升，這樣對商舖的業主及租客就會是雙贏的局面。

筆者相信，第四波疫情完結之後，只要香港人自律，並齊心重啟生意及經濟，那麼一切都會好起來。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]