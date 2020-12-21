湯文亮：做領導一定要身先士卒

老闆話有什麼奇怪，每日他會在早餐前和午餐後，在茶餐廳食早午餐，如果自己唔食，客人又怎會有信心？好似舊時鏞記，太子成在忙完之後，會自己淥個麵，從掛起燒鵝𠝹一刀，用燒鵝汁送麵，那些達官貴人，紳商鉅賈見到連太子都夠膽食自己出品，而且仲要日日食，於是放膽去食燒鵝，加上出品上乘，生意就這樣做起來。其實，老闆食自己餐廳出品是生招牌，如果自己唔食，好似台灣那些夜市，檔主都不會食自己出品，現在生意大幅下跌，很多人以為與疫情有關其實不是，而是檔主不肯做生招牌。

CEO懶惰 下屬會更懶

客人面有不悅，轉而同我講，據聞我們公司老闆在福布斯香港區排名第27，而我又是公司CEO，點解星期六仲要咁早返工？我話如果我唔身先士卒，公司又點會做到咁好；如果我懶，同事一定懶過我。不過，我和茶餐廳老闆不同，大家做同樣事，老闆做叫生招牌，CEO做叫身先士卒。

全世界不同國家已經開發了新冠疫苗，但不能夠證明百分百有效，特首林鄭月娥已經急不及待話她與她的團隊會接種疫苗，有人話林鄭托中央政府大腳。老實說，林鄭是CEO，一定要身先士卒，否則香港人又點肯接種？不過，林鄭怎樣做都會畀人講閒話，見怪不怪。

在未有疫苗時，有報章話香港政府棄港人不顧，澳門已訂足夠疫苗，新加坡亦是較快接種疫苗的國家，香港政府慢幾拍。

未有疫苗又鬧 搶購疫苗又罵

到政府公報已訂疫苗之後，報章又話政府未了解疫苗副作用，已經急急訂疫苗，可憐的香港人淪為白老鼠，但報道可能忘記，林鄭表示會率先接種疫苗，如果是白老鼠她就是第一隻白老鼠，如果連做身先士卒都畀人鬧，香港真的是冇得救。不過，我最唔明白，難道發文話政府將香港人淪為白老鼠的人，唔記得以前鬧政府沒有準備疫苗？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]