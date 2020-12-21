曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷

不過，金融科技肯定是中央鼓勵的新生事物，中央所擔心的是壟斷及引發金融風險，類似2008年美國金融海嘯那樣的風險，因此，應該不會主動打壓龍頭企業，而是盡力扶持二線三線的企業壯大，若從這個角度來衡量，非龍頭的二線、三線科技股會因此得益。

二線梯隊可留意小米聯想神控

論壟斷，近日熱炒的小米（1810）、京東健康（6618）、阿里健康（241）都不算壟斷，小米生產的手機，競爭者眾，小米憑價低質優勝出，小米也生產大量家居電器，包括科技含金量不高的產品，如電動牙刷，小米管理層曾自稱小米是山寨手機的老大，山寨貨當然談不上壟斷。小米被投資者列為ATMX中的一員，但是與ATM最大的分別是ATM是互聯網股，小米是硬件的生產，過去，手機業剛剛在中國開始發展時，山寨品牌數以千計，經過多年的淘汰，依然沒有出現壟斷的局面，在中國市場，有中國的品牌，也有外國的品牌。

小米之外，另一個重要的品牌是聯想（0992），聯想肯定已是全球私人電腦的龍頭，但是，儘管是龍頭，也距離壟斷很遠，而且競爭的對手多是海外的品牌，更不可能受到中國中央政府的打壓，聯想是很優秀的中國科技企業，早年更是中國引進海外科技的功臣，當年收購IBM私人電腦業務，導致虧損了一段日子，之後成功把IBM放棄不要的私人電腦業務搞活，更主動放棄IBM品牌，成為當今世界第一的品牌，近幾年收購摩托羅拉放棄不要漸走下坡的手機行業，摩托羅拉手機的技術含金量很高，只是市場經營得不理想，同樣的，收購摩托羅拉手機業務後，也虧損了幾年，但是近年又再轉虧為盈，每一次聯想把收購回來的品牌，業務轉虧為盈之後，股價可以向上炒好一段日子，破頂又破頂，追回過去虧損時股價下跌的幅度。

與聯想關係密切的一隻二線科技股是神州控股（0861），此股當日是由聯想分拆出來，近年大改組，專攻雲端軟件及智慧城市的建設，神州控股是典型的二線科技企業，優點就是規模不大，可以專攻某一個業務，並在這個業務上盡量做好，目前這家公司算是國企，但是發放大量的認股權給員工，希望員工更努力地把業務做好，股價上升，員工就可以通過認購股權而成為股東，享受股價上升的成果。神州控股目前的股價正處於高位，比今年低位高了1倍，正等待突破今年7月剛剛公布超級盈喜時一口氣炒上的高位，一旦突破，技術上就成了進入無蟹貨區，上無阻力。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]