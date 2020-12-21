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王弼 投資王道

投資策略

王弼：中電既可泊錢又收高息

【明報專訊】上周五，美股「四巫日」，意思是四種衍生工具指數期貨、指數期貨期權、個股期貨和個股期權同日結算的日子，聽起來像什麼大日子，實際上每季度總有一次，算不上什麼，不過結算日股市通車常較波動。有分析說，如果上周五標普500指數能收於3700點以上，並且恐慌指數VIX能收低於22，下周標指就能挑戰3750點。但如果標指收在3675點樓下，且VIX由22水平抽升，則美股有機會出現較大調整。因為本欄多次強調貪婪指數曾見93超高水平，美股隨時回吐，因此也會參考上述分析。執筆之時，標指處於3695點，VIX則稍微抽上到24.5，唔上唔落，難搞。

自11月初，全球資產價格豬狗皆升，都是基於市場全面看淡美元risk-on是也，亦解釋了黃金為何偏軟（不過月初開始也像見底回升），外幣升勢也非常凌厲，但主要升幅集中在11月，12月初至今顯著轉慢，就算本欄預測，美元最少疲弱到明年第二季尾，目前也要唞一唞，風險資產價格也要歇一歇。自11月起，標普500指數升了15%，中小企的羅素2000指數更升了26%，建議讀者耐心等待，把握快來的健康調整才入市。

宜耐心候美股健康回吐吸納

有些早前賺了一浸錢的朋友，見美元日日下跌，非常心急想再投資，這位朋友擁有較龐大的資產，套現出來的資金也多，忍不到現金無利息的放在銀行，問王弼有什麼建議？我問他夠膽把錢都放在比特幣嗎？他說拿1%的資產來買比特幣沒所謂，全部錢買比特幣則是開玩笑，只是目前手頭上現金比例太高，市場樣樣都貴，買不落手，只想把錢暫時泊在一些安全又有利息的資產，等待市場調整再入市，問我有什麼建議？這位朋友投資風格老餅，我唯有開出非常保守的藥方。

中電股息率達4.3厘 屬多年高位

香港一些傳統藍籌，已經被不少財演嗤之以鼻，提起都趕客，但對於上述一類戴頭盔的富貴投資者，則合他們脾胃。我發現中電（0002）近來弱勢，上周曾跌破71元，但股息率高達4.3厘，是多年來的高位。股價今年3月股災時低位見65元，即就算像3月時的大股災再臨，中電的跌幅也不到10%，王弼認為除非是大國爆發軍事衝突，3月時那種股災應難於短期內發生。

低位撈到貨 Sell Call增回報

如果股市調整，最多是發生在9月初或10中的那種規模，這種情况，中電股價反而會因避險需求而有支持，而且，71元水平的低位撈到貨，更可以Sell Call來增加回報，例如上周五時，明年1月到期的行使價72.5元的Call，就值1元，年息率達12厘，如果等到3月派末期息，預期又可以收到1.19元，期間繼續可以Sell Call增加回報。跟他說了，朋友即時打電話給私人銀行經理掃貨，我也忍不住跟他一起Sell Call呢！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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