何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳

年末更大突破可能性不大

回到市場，指數在窄幅上落，在利好利淡消息同時出現下，市場不容易找到明確的方向，年末再有更大突破可能性不大。剩下的時間只有聖誕假期的前後兩周，但願我們能平安的渡過，送別不容易的2020年。

年末的時候，通常是跟客戶年度交流的好時機，可惜由於疫情的緣故，登門拜訪的機會已經沒有了，但科技把我們又重新拉近，要傳遞的訊息還是可以傳遞出去。今年的投資成績自然是其中一個重點，但我們更珍惜與客戶交流獲取的問題。有時，從事投資時間一長，就很容易跌入一個自覺良好的分析模式，看事情只習慣從既定角度去看，忽略了另一角度的觀點。因此，有時從客戶端跑過來的問題，能補充這方面的缺失。例如有客戶提及，今年的投資回報，如果以美元計算，當中有一部分的收益實際是來自於美元相對投資當地貨幣升值而來的匯兌收益，那麼到底多少收益是來自於股價上揚，多少是來自於匯率呢？

無匯兌收益 投資澳洲變白幹

筆者覺得這正正是旁觀者清的好問題。舉個例子，在亞太區中，如果你孤注一擲全數投資澳洲市場，假設你的成績跟指數相若，那今年你就白幹了，但如果以美元計算，由於澳元對美元今年升值了。結果，全年你就獲得接近10%雙位數字的回報了。筆者做了的計算，如果你投資亞太市場，並以指數在各地巿場比重為依歸的話，匯兌收益整體只佔你的總收益10%而已。換句話說，一如過往，弱美元普遍有助新興市場股票包括區內股票，但今年當中的升幅大部分還是來自股價上揚而來的。

疫後新常態 家居環境趨優化

另外，除了上周提及因為疫情覺醒而引發的能源政策改變，有利再生能源發展外，筆者亦覺得，疫後其他的新常態將會是一個重要的結構發展。綜合了不同專家的看法，有幾個特點大家可以多加留意。首先，在家工作將會常規化，有不少外國企業已經宣布了有關規定。在平衡工作效益和營運成本後，相信會有更多企業考慮有關安排。長遠而言，對寫字樓的需求有不小的壓抑，租金下調壓力因而存在。另外，為達到有效在家工作的需要，家居工作環境優化亦將會是一項長期的結構性趨勢。在這兩方安排妥當後，未來工作上面見的會議將大幅減少，商業上的飛行亦因此減少，對正要復蘇的航空業，特別是那些依重商務乘客的航空公司更為不利。最後，如果疫苗最終有效，將對創新醫療有加推的助力，加速一些創新醫療公司茁壯成長。

本文將是本欄的最後一篇文章了，感謝《明報》編輯們，特別是Anna，給予在下機會，能跟讀者們分享基金投資的種種點滴。在此，祝願大家在未來日子裏，投資路上更加得心應手，再見！

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[何國良 基金看世界]