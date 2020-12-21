周顯：日本賭牌公司大茶飯

無論怎算，最吸引的日本賭牌申請者，莫過於威華達（0622），其賭牌的厲害皆因它的槓桿最大，好比一匹黑馬，一旦跑出，其效益以百倍計，方才符合高值博率的大原則。

威華達連串財技令人驚喜

威華達為了志在必得，禮賢下士，誠聘了前美高梅和現Tropicana Las Vegas Hotel & Casino的主席Yemenidjian來領兵，以「Oshidori（鴛鴦）」這浪漫情鳥為公司名字，申請長崎賭牌。

今日，賭牌的公布如箭在弦，同時，威華達也作出一連串令人驚喜的財技﹕

第一，8月12日，以6.5億元出售Satinu Resources 8.06%股權，獲利2.33億元；

第二，11月12日，預告盈喜，前9個月盈利將達到12.35億元；

第三，12月14日，以2.75億元出售Satinu Resources餘下的3.62%股份，獲利1960萬元。

經過了這一輪運作，威華達已像蝴蝶蛻變，成為了一家有80億元資產淨值、財政健全、手持大量現金的金融公司，隨時預備擁抱無人垂涎的長崎賭牌……這才是真正的big tea rice。

[周顯 投資二三事]