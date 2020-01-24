摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051

港交所今個月以來在380元至390元之間整固，上周四出現突破並企穩390元之上。如投資者認為後市有望再挑戰400元關口，可留意港交購19051 ，行使價439.08元，實際槓桿約12倍，2021年3月2日到期；部署淡倉可參考港交沽17726，行使價333.68元，實際槓桿近10倍，2021年4月30日到期。

（以上數據截至2020年12月18日收市）

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