瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559

【明報專訊】蘋果及微軟等科技股近日終於突破橫區悶局，帶動納指做好。納指已連日破位，升至12760點的高位，事實上外圍氣氛不俗，主要因為市場憧憬美國國會會盡快落實新冠救助計劃，加上環球量寬，聯儲局更表明會維持現有買債計劃以穩定經濟和就業，相關因素都利好股市。相反港股方面，由於臨近年尾，恒生指數沒有明確方向，市場焦點繼續落在新經濟股身上，恒生科技指數涵蓋多隻新經濟股，更包含不少二三線的新經濟股，亦可算是近日淡市中吸引投資者的一個相關資產。加上美國科技股相繼做好帶動納指破頂，不少投資者都憧憬恒生科技指數能做好，而的確上周四恒科就升超過2.2%。如投資者看好恒科，可留意恒科認購18559，行使價9400點，2021年9月到期，有效槓桿約4.2倍。相反，如投資者看淡恒科，可留意恒科認沽18561，行使價7500點，2021年6月到期，有效槓桿約4.0倍。
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