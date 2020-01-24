何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770

將有新手遊在聖誕上線的騰訊（0700），上周五窄幅偏軟，低位曾跌逾1%至575元以下，收市微跌，暫守580元水平。同屬網遊股的網易（9999），上周五逆市靠穩，140元關口失而復得。

騰訊580元反覆，資金缺乏方向，看好或可考慮騰訊認購證13770，行使價656.38元，2021年2月到期，實際槓桿約12.7倍。相反看淡或可留意騰訊認沽證14728，行使價505.38元，2021年3月到期，實際槓桿約8.6倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管）

[何啟聰]