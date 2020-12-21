張兆聰：汽車股跑出 首選長汽

科技股上周三初段急挫至通道底部，甚至失守底部後反彈，周四再上，筆者當時認為反壟斷若沒有新舉動和消息，科技股可回升。但周五先有支付寶旗下的互聯網存款產品下架，後有網民指美團（3690）「殺熟」，新華社緊接就發表評論文章，認為美團的解釋欠足夠說服力，亦表示「君子愛財，需取之有道」。透支消費者信任無異於殺雞取卵，漠視消費者權益就等於自毁前程。

中央反壟斷 資金轉炒小米聯想

中美科技股都面對政策風險，但美國巨頭可以據理力爭、花錢打官司、與政府談判、游說議員，搞3、5年也未必有結果。中國也談陽光司法，但中央權力才是至高無上，一切以領導人說了算。看看螞蟻的下場，先是由央行官員表態要監管、跟着上市失敗、然後就產品下架，打壓隨時還陸續有來。

市場反應也不算太差，阿里股價下跌，但也沒失守低位。美團似乎被捲入監管風眼，但在美國上市的同業達達上周五上升，拼多多也僅微跌。但投資者未必會再以ATMJ四大科技巨頭為炒作核心，更多資金流向其他股份甚至換馬，獲流入的對象會非常受惠。雖然未必有關，但小米（1810）確實強勢、聯想（0992）也炒起，軟件股、SaaS股紛紛起飛，百度更搖身一變成了明星股。若科技巨頭失去光環，投資市場反而有更多機會。

體育用品啤酒餐飲 趁低吸納

至於其他板塊，光伏股最為強勢，體育用品、啤酒、餐飲、乳業短暫整固，但也是趁低吸納的對象。汽車股走勢分歧，但比亞迪（1211）整固多時後逐漸回升至高位，長汽更是不斷破頂。

長汽是今年的大牛股，由低位3元多到現時18元以上，已經翻了很多番。初期的升浪由疫情後銷售反彈帶動，之後年中宣布投資額達200億元人民幣的3大平台面世，包括全球化高智能模塊化技術平台「檸檬」；全球化智能專業越野平台「坦克」；以及面向未來出行的智能系統平台「咖啡智能」。平台化是汽車行業趨勢，可以低成本、更具效率的方式生產。大眾汽車也投資了70億美元研發了MEB平台。由於平台投資金額大，中型廠商也負擔不起，美國福特便會使用MEB平台生產純電動車。若長汽能為其他品牌生產，會是一大利好。

長汽多新車推 銷售增長驚人

短期來說，長汽今年集中推出新車款，銷售強勁推動股價。11月自主品牌汽車銷售僅升9%，長汽則增長26%，相當驚人，就算與豪華汽車的27%增幅相比也毫不遜色。此外，瑞銀指長汽2021年電動汽車的銷量比重將增至8%，相信有望支持公司再獲重估，並將長汽2021及2022年的盈利預測上調18%至21%，以反映新車款推動其毛利率擴張。

今年是資金市，估值擴張是主要動力來源，但踏入2021年則要業績兌現，股市更多由盈利推動。長汽今年升幅雖大，但未來兩年步入盈利增長期，足以支持股價向好。

[張兆聰 還看今朝]