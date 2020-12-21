經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：汽車股跑出 首選長汽

【明報專訊】港股上周窄幅上落，高低波幅介乎26,200點至26,700點，金融股偏弱，內銀股向下，科技股動彈不得，但ATMJ（即阿里、騰訊、美團和京東）以外的科技股卻走勢強勁。內需股整體是逢低吸納對象，汽車股明顯跑出，長汽（2333）為入巿首選。

科技股上周三初段急挫至通道底部，甚至失守底部後反彈，周四再上，筆者當時認為反壟斷若沒有新舉動和消息，科技股可回升。但周五先有支付寶旗下的互聯網存款產品下架，後有網民指美團（3690）「殺熟」，新華社緊接就發表評論文章，認為美團的解釋欠足夠說服力，亦表示「君子愛財，需取之有道」。透支消費者信任無異於殺雞取卵，漠視消費者權益就等於自毁前程。

中央反壟斷 資金轉炒小米聯想

中美科技股都面對政策風險，但美國巨頭可以據理力爭、花錢打官司、與政府談判、游說議員，搞3、5年也未必有結果。中國也談陽光司法，但中央權力才是至高無上，一切以領導人說了算。看看螞蟻的下場，先是由央行官員表態要監管、跟着上市失敗、然後就產品下架，打壓隨時還陸續有來。

市場反應也不算太差，阿里股價下跌，但也沒失守低位。美團似乎被捲入監管風眼，但在美國上市的同業達達上周五上升，拼多多也僅微跌。但投資者未必會再以ATMJ四大科技巨頭為炒作核心，更多資金流向其他股份甚至換馬，獲流入的對象會非常受惠。雖然未必有關，但小米（1810）確實強勢、聯想（0992）也炒起，軟件股、SaaS股紛紛起飛，百度更搖身一變成了明星股。若科技巨頭失去光環，投資市場反而有更多機會。

體育用品啤酒餐飲 趁低吸納

至於其他板塊，光伏股最為強勢，體育用品、啤酒、餐飲、乳業短暫整固，但也是趁低吸納的對象。汽車股走勢分歧，但比亞迪（1211）整固多時後逐漸回升至高位，長汽更是不斷破頂。

長汽是今年的大牛股，由低位3元多到現時18元以上，已經翻了很多番。初期的升浪由疫情後銷售反彈帶動，之後年中宣布投資額達200億元人民幣的3大平台面世，包括全球化高智能模塊化技術平台「檸檬」；全球化智能專業越野平台「坦克」；以及面向未來出行的智能系統平台「咖啡智能」。平台化是汽車行業趨勢，可以低成本、更具效率的方式生產。大眾汽車也投資了70億美元研發了MEB平台。由於平台投資金額大，中型廠商也負擔不起，美國福特便會使用MEB平台生產純電動車。若長汽能為其他品牌生產，會是一大利好。

長汽多新車推 銷售增長驚人

短期來說，長汽今年集中推出新車款，銷售強勁推動股價。11月自主品牌汽車銷售僅升9%，長汽則增長26%，相當驚人，就算與豪華汽車的27%增幅相比也毫不遜色。此外，瑞銀指長汽2021年電動汽車的銷量比重將增至8%，相信有望支持公司再獲重估，並將長汽2021及2022年的盈利預測上調18%至21%，以反映新車款推動其毛利率擴張。

今年是資金市，估值擴張是主要動力來源，但踏入2021年則要業績兌現，股市更多由盈利推動。長汽今年升幅雖大，但未來兩年步入盈利增長期，足以支持股價向好。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
HKTVmall廣告疫巿加價 最多逾6倍 影片廣告最貴逾18萬元 港視：商戶反應熱烈
成港電商龍頭 3招增收入
成港電商龍頭 3招增收入
數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增
數碼媒體廣告需求殷 客戶預算增
眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業
眾安：逾期3月以上貸款僅0.2%勝同業
遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設
遭美限制出口 中芯：不利晶片研發建設
貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市
貝萊德龐文博：經濟復蘇放水持續 明年續看好中美股市
匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟
匯豐沈昱：中資股三大主題 數碼化內循環綠色經濟
專家連續兩期看好新能源 保利協鑫升七成
專家連續兩期看好新能源 保利協鑫升七成
建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低
建銀國際趙文利：恒指明年料先高後低
新股熱潮退 港息有望回升
新股熱潮退 港息有望回升
疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升
疫情衝擊 澳門酒店聖誕劈價最多逾半 業界料約四成預訂 12月賭收或微升
內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮
內地嚴控資金流出 貴賓廳行業生意萎縮
港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO
港首家虛幣交易所 OSL：有港發展商參研STO
三星港首開網店 明年加推5G新手機
三星港首開網店 明年加推5G新手機
李根興家族旗下「財仔」康業申上市 9個月賺3億
李根興家族旗下「財仔」康業申上市 9個月賺3億
海底撈24億成都建總部 設圖書館酒店文化中心
海底撈24億成都建總部 設圖書館酒店文化中心
遭美列制裁「實體清單」 國藥正評估業務影響
遭美列制裁「實體清單」 國藥正評估業務影響
港研發送餐機械人進軍日泰
港研發送餐機械人進軍日泰
創辦人自學機械工程程式設計
創辦人自學機械工程程式設計
張兆聰：美科技股多牛股 再加碼
張兆聰：美科技股多牛股 再加碼
鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮
鄺翠玲：兩年內過獨立生活 需周詳考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 阿里健康購19666
金子：大行唱好 阿里健康購19666
蔡金強：西方預定論和雙標合理性
蔡金強：西方預定論和雙標合理性
陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）
陳大為：美國多年來面對的「通脹」（上）
專家與許正宇局長談開源 籲撤樓市辣招 加熱煙徵稅
專家與許正宇局長談開源 籲撤樓市辣招 加熱煙徵稅
全球逾60國家地區 允加熱煙徵稅出售
全球逾60國家地區 允加熱煙徵稅出售
謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅
謝偉銓：適度放寬地積比 地盡其用增住宅
家居保險保障大比併
家居保險保障大比併
沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？
沈永年：移居內地購公寓自住好嗎？
陸振輝：人生至此 尚有何求？
陸振輝：人生至此 尚有何求？
徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈
徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈
謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心
謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心
黃德几：新世界資產優質農地土儲豐
黃德几：新世界資產優質農地土儲豐
陸振球：上巿公司裁員或是投資機會
陸振球：上巿公司裁員或是投資機會
陸振球：高位才追貨 不宜瞓身用高槓桿
陸振球：高位才追貨 不宜瞓身用高槓桿
林少陽：醫護股持倉守得雲開
林少陽：醫護股持倉守得雲開
李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸
李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸
潘迪藍：經濟下行風險高 內地明年難加息
潘迪藍：經濟下行風險高 內地明年難加息
蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元
蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元
李順威：資金流入ETF 勢不可當
李順威：資金流入ETF 勢不可當
劉思明：新能源火熱 留意比亞迪
劉思明：新能源火熱 留意比亞迪
何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770
何啟聰：騰訊580元爭持 看好可購13770
瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559
瑞銀亞洲：納指破頂帶動 恒科購18559
摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051
摩根大通亞洲：突破挑戰400元 港交所購19051
周顯：日本賭牌公司大茶飯
周顯：日本賭牌公司大茶飯
何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳
何國良：弱美元助攻 新興市場今年表現佳
何濼生：港倘大幅加稅 樓巿需求自然降
何濼生：港倘大幅加稅 樓巿需求自然降
王弼：中電既可泊錢又收高息
王弼：中電既可泊錢又收高息
曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷
曾淵滄：二三線科技股受惠反壟斷
湯文亮：做領導一定要身先士卒
湯文亮：做領導一定要身先士卒
陳永傑：量寬致資金湧實物資產
陳永傑：量寬致資金湧實物資產
廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光
廖偉強：疫苗為疫情帶來曙光
布少明：明年樓市料「左右開弓」
布少明：明年樓市料「左右開弓」
李志成：樓市「小病初癒」勢反彈
李志成：樓市「小病初癒」勢反彈
寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性
寶聲疫下變陣 高山18轉售為租 陳耀璋：出租3年後毋須跟一手例增推售彈性
業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」
業主叫價太高 陳：「我有魄力、有健康，我會等」
聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半
聖誕長假前周末 十大屋苑交投減半
荃灣中心本月暫錄9宗超上月全月
荃灣中心本月暫錄9宗超上月全月
周末新盤沽45伙 兩個半月新低
周末新盤沽45伙 兩個半月新低
深9四房月租12萬 呎租62元
深9四房月租12萬 呎租62元
海珀主打細單位 高層望昂船洲
海珀主打細單位 高層望昂船洲
灝景灣半月8宗超上月全月
灝景灣半月8宗超上月全月
舊經濟反撲 留意公路股
舊經濟反撲 留意公路股