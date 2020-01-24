金子：大行唱好 阿里健康購19666

晉裕投資發表報告指，隨着科技進步和數碼化發展，人類的生活模式將會發生重大變化。明年值得關注的主題包括5G、雲端與網絡安全、人工智能、金融科技及互聯網醫療等，他預期以上板塊將有不俗的回報表現。2020年是受到新冠病毒影響很大的一年。正因在疫情影響下，看到疫苗與生物科技得到急速發展。在經歷疫情後，大眾對健康的重視程度有所提升。醫療行業仍有相當大的發展空間。其中可以留意阿里健康（0241），早前其公布中期業績後，獲大行花旗唱好，給予目標價30元，主要受惠網售處方藥有條件放開政策的主要受益者，充分享受政策帶來的正面影響。另外，萊西市政府與阿里健康科技（中國）舉行框架合作協議簽約儀式，雙方將共同打造全國首個線上醫保定點藥店，摩根大通發表研究報告指出，是次協議計劃作先例，其後與中國各地訂立相關協議，能擴大在線購藥的賠償範圍。技術上，阿里健康一直在10天、20天及50天線之上，若可以稍為回至25.5元，可以吸納其購證(19666)。

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