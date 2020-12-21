蘇沛豐：中聯重科受惠國策看10.5元

【明報專訊】由於新冠疫苗研發屢傳好消息、美國料即將通過新一輪抗疫財政刺激，市場對環球經濟復蘇愈趨樂觀，周期股跑贏的情况料仍將持續一段時間，其中同時受國策支持的工程機械行業料續向好。展望2021年，利好工程機械行業的宏觀和政策因素主要有：基建增速加快，推升需求，以及嚴格的碳排放標準帶動更新換代的需求。基建方面，招銀國際宏觀團隊預測，2021年中國基建投資（不含電力）增長將從2020年之1.5%加速至6%至8%。
周期股跑贏情况料持續
中聯重科（1157）是我們的行業首選之一，主要由於其盈利增長能見度高。首先，混凝土機械將於2021至2022 年處於上升周期，其中混凝土泵車的上一個周期高峰於2011及2012年，按泵車的使用壽命大約10年推算，未來兩年將進入更新換代的高峰。第二，中型至大型塔式起重機在預製式組件建築日漸普及下，有結構性增長動力。第三，挖掘機和高空工作平台等新業務料將帶來盈利驚喜，公司已訂下進取的中期計劃，目標於未來三年每年把挖掘機銷售提升一倍。此外，毛利率料繼續改善，動力來自新業務之銷售和利潤率不斷提高，以及今年第三季開始實施集中採購，有助降低成本。
招銀國際的機械設備行業分析員估計，中聯重科之盈利於2021及2022 年將增長27%及14%。現價相當於2021年預測市盈率8.2倍，估值吸引。圖表上，股價近兩周回落，消化了早前超買的壓力，後抽至早前橫行區頂部8.5元料有支持，可趁機吸納，中線目標10.5元，相當於明年預測市盈率10倍。