經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：政府監管收緊大型科企勢跑輸

【明報專訊】先由兩個月前，螞蟻集團上市「撻Q」開始。如此大型的中資新股，到最後一刻才叫停，的確是前所未見。新華網還要出一篇文章「贈￼」，配上一張馬形白雲圖片。而基於中國國情，也難怪當時陰謀論四起。說什麼什麼派的權鬥有之，說馬雲「口沒遮攔」被「掌嘴」有之，說動搖利益集團「阻人搵食」有之，說政權仇富有之。總之就個個都有見解，而基於國情，「真相」可能永遠不會知道。

但是，現在看來，情况不是如此簡單。像《教父》說的，it's strictly business，nothing personal。針對的不是馬雲，也不只是阿里巴巴（9988）。

看看近來，除來阿里巴巴外，閱文（0772）及豐巢也被控違反反壟斷法，被罰款，金額固然微不足道，但背後釋出的信息不能不察。另外，新華網也發文，攻擊「大數據殺熟」（就是優惠新客，「歧視」舊客），矛頭直指美團（3960）。

那騰訊（0700）呢？有說馬雲應該向馬化騰學習，馬化騰就低調得多，不會經常在論壇指點江山，語出驚人，也不會拍片打功夫，找明星合唱等等。的確是，但馬化騰的低調是怎樣來的？正是因為早幾年，監管當局也是「熱切關心」騰訊的遊戲為禍學子。

加強監管全球大趨勢 非針對某人某企

可見的是，沒有誰能倖免，當局也十分公平，不見得針對某一集團。畢竟在中國，能夠成為互聯網龍頭，總有一定政治力量支持。而現實是若打壓力量太大，群眾也會不滿。

以上種種，有人說是中國國情，「富不與官鬥」，槍打出頭鳥，政府見你賺錢多就分一把，當是「保護費」。但就真的如此簡單？讓我們看看國情完全不同的美國。

近期種種新聞顯示，美國也在加大對科技股龍頭的監管，時間和中國出手也差不多，不知是不謀而合，還是誰啟發誰。最「惹火」的自然是facebook，公司向來樹大招風，之前已惹不少爭議。到美國總統大選時，公司處理特朗普及其支持者言論的手法，更令不少人（聲稱）放棄facebook。最新發展是公司被指違反反壟斷法，最壞情况或會被迫出售WhatsApp和Instagram，即是「拆骨」。

同樣地，以為只是「小朱」朱克伯格得罪政權？Google也同樣被美國多州指控，起訴它違反反壟斷法。蘋果也被指壓榨中小企，強抽30%的「蘋果稅」，也有被政府調查。

能力愈大 麻煩愈大

以上種種，豈會是偶然？並不是某國某領導人「針對」某公司，而是大勢所趨。《蜘蛛俠》說能力愈大，責任愈大。事實是能力愈大，麻煩也愈大。投資者應該醒覺，知道這是一個新趨勢。科企影響力已經太大，再不出手可能連政府也管不了。而且現實是，科企也令貧富懸殊拉闊，高薪厚職只是少數天才工程師，大多數基層員工（例如送外賣的，開貨車的，每天處理投訴的）只是拿低薪水。科企也打擊了中小企，甚至令傳統巨企都承受壓力。正是人人得而誅之，中美國情不同，但同樣地出師有名，群眾不見得認為政府無的放矢。

以上的故事不難理解，但說了監管多年，為何是現在出手？早一兩年的《經濟學人》有提到，鑑古知今，什麼時候政府會出手？大約可以由行業的收入，去到GDP的某個百分比看到。以前的石油巨企、電訊公司和銀行，情况也差不多。Nothing personal，只是今次輪到科企。

政府科企鬥而不破 脫韁增長不再

說了這麼多，和投資有何關係？來年如何部署？小弟認為，世界各地政府打擊科企龍頭，是現在式不是將來式，2021年你會見到更多。那是否代表科企將倒下？肯定不是，也是鑑古知今，以往IBM、微軟、AT&T、標準石油等等的案例均告訴大家，公司不會倒下。現實來說，美國也擔心打擊本國科企太盡，會令中資科企受益，中國想的也是一樣。用政治術說來說，政府和科企就是「鬥而不破」。賺錢？沒問題。但像以往般脫韁野馬式增長，則不可能。

股價又如何？小弟相信，中美的龍頭科企，將會跑輸。投資者會再評估面對的風險，而既然增長慢下來，高估值也可能要重估。特別是以往科企憑併購增長，甚至消滅對手（facebook和Amazon常被詬病），此類交易現在難以獲批。

那有何投資機會？小弟建議大家，可能留意二線的科企股，詳情可以在未來文章和大家細談。何謂二線？美國大約是FAAMG以外，市值不夠1萬億美元的公司。中資方面，就是ATMXJ以外的公司。當然了，部分舊經濟股，估值仍相對落後。錢總要找地方投資，舊經濟也可望再發威。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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