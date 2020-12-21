林少陽：醫護股持倉守得雲開

假如以恒指作為大市指標，我們應不難感受得到，不少市場參與者早已「歲晚收爐」，打算過一個平安的聖誕兼新年假期，而這其實亦是筆者上月底以來的預判。既然早已無心戀戰，本欄作者近日一路只是打着守勢波。過去兩個多月以來一路捱打的醫護股，經過一輪獲利回吐後，上周終於露出曙光，亦帶起我們整個投資組合。

今次在醫護股行業上守得雲開，對改善自己的投資心理狀態幫助頗大。關於這點，沒有實戰經驗的投資者是不會明白的，因為對很多旁觀者來說，忍一時之氣是一件多麼不容易的事，部分不解的投資者，甚至可能將此誤認為基金經理的不作為，或更直接的指控——懶！然而，面對着日日清的損益帳，任何一位負責任的基金經理，都會有一定的心理壓力。決定幾時要堅守陣地，幾時要棄城換馬，往往只在一念之差。

基金經理「忍一時之氣」相當難

正如不久前跟讀者分享筆者多年來的慘痛教訓時指出，自己多年來的選股眼光，要遠比自己的戰績要好不知幾多十倍。曾試過多年來的投資表現，雖然未至於一事無成，但絕對難登大雅之堂。近年痛定思痛，發現問題的癥結，是自己持貨時的忍痛能力一直有待改善。

戰績不及眼光 因持貨能力弱

回顧過去兩個月以來醫護行業的新聞，最大的負面消息，其實是骨科儀器及冠狀動脈支架的帶量採購結果，降價幅度遠低於市場預期，市場亦有傳聞指出，多隻有新加入政府醫保目錄的新藥，亦有機會被政府要求大幅減價。由於本欄在此之前，只是持有極少數的醫療儀器生產商，骨科儀器及冠狀動脈支架業務佔比不大，實際影響其實相當有限。

至新新藥加入醫保目錄降價事宜，筆者一路以來的判斷，是加強科研發展是國家未來發展的重要路向，如果國家為了減省醫保負擔而大舉向這批為國家發展新藥的科研機構開刀，與現行國策方向不符。再者，我們持倉主力，其實是多隻新藥研發的外判機構（CROs, contract research organizations)，而這批CROs之中，過半收入來自承接跨國藥企的訂單，新藥加入醫保目錄減價縱有影響，對相關機構的盈利影響，頂多是減低未來每年盈利增長數個百分點，根本不足以動搖相關CROs的長遠核心競爭力。

醫護行業的整個股價調整過程之中，我們唯一稍為減持了的，是有可能受到影響俗稱B仔的個別純新藥研發機構。現在回頭一看，當初應該連這些B仔亦一股不沽。當然，我們不能事後回看，以成敗論英雄的方式，去批判當初的投資決定。最近這批B仔股價回升，多少是因為傳聞加入醫保目錄的新藥，減價幅度較預期小而回升。當初的決定，只是因應當時已知的資訊而作出。今次考試，總算暫時過了一關。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]