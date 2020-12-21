陸振球：上巿公司裁員或是投資機會

朋友舉了兩隻港股為例，一是在10底大裁員的國泰航空（0293），該公司股價初期稍稍受壓，但之後由低位大升了超過四成，另一家公司則是在本月初進行裁員的有線寬頻（1097），裁員規模不及國泰，而宣布當日股價由低位約0.062元升見當日高位0.073元，升幅也有17%（見圖1）。

有線「流血不止」 裁員遲早事

朋友說，有線多年來客戶人數和媒體/電視收入愈跌愈有（見圖2），據悉現有老闆入股後已虧損數億元，若維持現有經營模式，只會繼續流血，裁員和重組公司架構始終要做，不過今回因涉及新聞部，自然會被指有可能打壓新聞自由云云，但這些指摘除了是坊間的一些新聞同業的想當然，難以找到真憑實據，也其實會嚇怕其他投資者支持或出資入主有新聞元素的機構，因等同投入了資金便不可以「止蝕」或炒人，否則便會備受指摘，而少了投資者，對整個新聞行業也未必是好事。

行業收入好 老闆難有藉口裁員

筆者就認為，坊間常說要支持香港的新聞行業，希望有多好些新聞，也不能光用嘴巴支持，而是也要願意付出真金白銀，去買報紙也好，去訂閱新聞頻道也好，讓行業有更好的收入，也令老闆要裁員難找到藉口。

說回投資，筆者也記得《富爸爸》一書曾說，裁員不一定代表公司經營更差，也可能因此而改善公司的營運和業績。

[陸振球 投資超限戰]