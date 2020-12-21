黃德几：新世界資產優質農地土儲豐

2020財政年度，物業發展收入192.08億元，按年倒退50%，佔總收入的32.6%。集團在香港物業發展收入包括合作發展項目為45.42億元，分部業績為25.92億元。集團坐擁豐厚農地資源，港府計劃發展新界北部，有望利好農地加快轉換。於今年6月底，集團在香港持有應佔總樓面面積約908萬平方呎的土地儲備可作即時發展，同時，待更改用途的應佔農地土地面積約1651萬平方呎，其中，集團正積極就8個分別位於元朗及粉嶺，總樓面面積約180萬平方呎的項目，與當局就轉換土地用途磋商。

2020財政年度，集團物業投資的收入按年增加18.5%至43.5億元。位於尖沙嘴的K11 MUSEA和毗鄰鰂魚涌港鐵站的甲級寫字樓項目K11 ATELIER King's Road期內開幕，優化集團的投資物業組，合併為其帶來超過150萬平方呎的面積。K11 MUSEA結合人文、藝術和購物，吸引不同顧客群，期內出租率逾90%，而甲級寫字樓K11 ATELIER，目前已租出約80%

36.5元以下吸 反彈阻力41.02元

走勢上，11月25日高見41.02元遇阻回落，失守多條主要平均線，惟STC%K線續升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮36.5元以下吸納，反彈阻力41.02元，不跌穿35元續持有。

（筆者為證監會持牌人士 沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]