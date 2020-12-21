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謝紹榮：債息與量寬「背馳」要小心

【明報專訊】上周MSCI一如市場所料，繼納斯達克、標準普爾道瓊斯、富時羅素指數公司宣布調整旗下股票和債券指數後，MSCI亦發表聲明指旗下部分指數將剔除10家中資公司股票，而有關股票將於明年1月5日從相關指數中剔除。對於這項由特朗普簽署的行政命令，不少香港股民憧憬當拜登於明年1月上場後，拜登便會撤銷這項命令。

平心而論，縱使明年1月拜登能夠順利入主白宮，他為了淡化美國人民對於他的親中形象，必定會盡力避免即時撤銷特朗普對於中方不利的遺政，皆因任何類似舉動，都極有可能招人話柄，因此不難推斷上述行政命令至少將會維持一年半載。猶幸港股近期如有「神功護體」，對於這類含有政治目的攻擊，大多能夠免疫，所以近期恒指才能在26500點高位徘徊。

孳息率上升 或跟美債被拋售有關

自2018年底特朗普向中方開打貿易戰以來，本欄常以「七傷拳」來形容美國之政治策略，也就是「傷人七分，損己三分」，影響實體經濟表現。雖然近期美股三大指數屢創新高，不過根據各自指數走勢圖，三大指數既沒有出現「裂口高開」，也沒有出現「大陽燭」，故筆者認為美股後市不容樂觀。

筆者並非單憑「呼形喝象」伎倆臆斷美股外強中乾，事實上觀乎美國長債孳息率自3月量寬後不斷抽升，現時10年期和30年期美債孳息率分別約0.94厘和1.68厘，這觀察可謂與寬鬆貨幣政策背馳，筆者一直懷疑孳息率上升或跟美債被拋售有關。再加上美匯指數自今年3月屢創新低，上周四更跌穿90水平。由此可見，資金大有可能已持續流到非美元資產避險。

雖然美元走弱，不過上周黃金價格表現也一般，更曾一度跌穿每盎司1850美元水平，及後跌至每盎司1820美元才反彈，截至上周四金價重上每盎司1880美元水平。顯而易見，黃金沒有因美元弱勢而受惠，這點跟本欄於較早前質疑「美元弱，黃金強」這反向關係，不謀而合。

回顧過去一年金價的走勢圖，大家便會發現自今年3月中旬，金價由約每盎司1500美元，衝上8月份歷史新高約每盎司2070美元後，便一直下滑至近期約每盎司1850美元水平。今年3月中旬，美國聯儲局實行量寬，結果令金價受惠；但為何到了今年8月，金價在聯儲局沒有計劃「縮表」情况下卻出現急跌呢？就此，或許我們可以從過去9個月比特幣價格走勢中找出端倪。

資金持續流非美元資產避險

比特幣價格自3月中旬從大約5000美元飈升至上周五突破23000美元一枚，期間除了在8月份於12000美元水平橫行整鞏外，比特幣價格升幅，可謂勢如破竹。至於比特幣是否正在取代黃金成為避險資產呢？由於篇幅有限，下回分說。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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