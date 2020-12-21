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徐惠芳 匯市前瞻

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徐惠芳：救市計劃倘通過 美元料反彈

【明報專訊】美國聯儲局維持現行貨幣政策不變。美國名國會議員表示，國會談判代表接近就一項9000億美元的新冠援助計劃達成協議。市場預期，股市會進一步受惠於疫苗開始接種的好消息和美國財政支持，全球經濟全面復蘇削弱了對美元的避險需求。2021年美元將繼續下行，但因經濟復蘇導致的聯儲局寬鬆力度衰減，預期可能令美元階段性走強。

在美國財政政策前景仍然風雨飄搖的背景下，美匯指數繼續受壓，外幣集體走高，市場資金從美國市場進一步外流。聯儲局聲明中，將超額準備金利率（IOER）維持0.1%不變，將貼現利率維持0.25厘不變。聯儲局亦將其臨時美元流動性互換額度和外國及國際貨幣當局臨時回購協議機制（FIMA回購機制）延長至明年9月30日。

這些措施是在2020年3月臨時設立的，以緩解COVID-19衝擊造成的全球美元資金市場緊張，並減輕這種緊張對國內外家庭和企業信貸供應的影響。2020年7月29日宣布將這兩項融資機制延長至2021年3月。此外，FIMA回購便利將有助於繼續支持美國國債市場的平穩運行，提供除在公開市場出售證券之外的另一個臨時美元來源。美匯指數上周跌穿90水平，低見89.86，趨勢往下，上方阻力90.40、91.00。

瑞郎擴張式政策抵消升值壓力

瑞士央行維持利率在-0.75厘不變，符合預期。瑞士央行預期，2020年GDP增長為-3%，之前為-5%、CPI為-0.7%，之前預期為-0.6%；預計2021年GDP增長為2.5%至3%左右、CPI為0%，之前預期為0.1%。央行表示，經濟復蘇還沒有完成，擴張式貨幣政策提供了有利的融資條件，抵消了瑞郎升值的壓力，瑞郎被高估，將維持擴張式貨幣政策。美元兌瑞郎現時在0.8845水平整固，趨勢往下，上方阻力0.8890、0.9060。

歐元兌美元自2018年4月以來首度升破1.22關口，歐元區核心經濟體法國及德國，以及歐元區整體的12月PMI初值數據表現均意外優於預期，反映經濟暫未受到當前疫情與社交管控措施的過度衝擊，令歐元走強。投資者預期，美聯儲將推出更多寬鬆政策措施，令美匯指數下挫，加上美國財政協議談判仍遭到激進派議員阻撓，美元續弱。

歐元兌美元明年春季料升至1.25

歐元區11月核心消費者物價指數年率終值為0.2%；月率終值為-0.4%。歐元區11月消費者物價指數月率終值為-0.3%；年率終值為-0.3%。市場預料，只要新興市場交易表現良好，歐元兌美元就可以緩慢攀升，預計將在明年春季升至1.25左右，而不會對通貨膨脹產生任何影響。歐元現時在1.2250水平整固，收市在10天線以上仍向好，下方支持1.2140、1.2080、1.2020。

國泰君安財富管理投資顧問

[徐惠芳 匯市前瞻]

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